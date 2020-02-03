"Это сражение перевернуло ход истории": Во Франции прошла церемония, посвящённая Сталинградской битве

В торжественном мероприятии принял участие генконсул России во Франции Сергей Молчанов, а также члены российской диаспоры, представители городских властей, местные жители и члены франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, пишет "РИА Новости".

Перед монументом павшим выступали дети, которые прочитали стихотворения о Сталинградской битве на русском и французском языках, прозвучала и знаменитая песня военных лет "Журавли".

В своём выступлении Сергей Молчанов ответил, что переоценить важность этого сражения, одного из самых кровопролитных в истории Второй мировой войны, невозможно, а новость об окончании битвы "эхом прозвучала в сердцах тех, кто боролся с нацизмом".

Генеральный консул в своём выступлении подчеркнул также, что "помня об ужасах прошедшей войны, мы не должны допустить повторения", а для этого необходимо "знать и помнить историю".

Первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита напомнил, что Сталинградская битва перевернула ход истории.