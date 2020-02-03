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"Это сражение перевернуло ход истории": Во Франции прошла церемония, посвящённая Сталинградской битве

03 февраля 2020, 21:39  •  44 • В мире
77 лет назад завершилось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, ставшее её переломным моментом - Сталинградская битва. На юге Франции, в городе Монпелье в воскресенье, 2 февраля, прошла церемония, посвящённая этому важному историческому события. "Это сражение перевернуло ход истории", - заявил представитель мэрии Макс Левита.
В торжественном мероприятии принял участие генконсул России во Франции Сергей Молчанов, а также члены российской диаспоры, представители городских властей, местные жители и члены франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, пишет "РИА Новости".
Перед монументом павшим выступали дети, которые прочитали стихотворения о Сталинградской битве на русском и французском языках, прозвучала и знаменитая песня военных лет "Журавли".
В своём выступлении Сергей Молчанов ответил, что переоценить важность этого сражения, одного из самых кровопролитных в истории Второй мировой войны, невозможно, а новость об окончании битвы "эхом прозвучала в сердцах тех, кто боролся с нацизмом".
Генеральный консул в своём выступлении подчеркнул также, что "помня об ужасах прошедшей войны, мы не должны допустить повторения", а для этого необходимо "знать и помнить историю".
Первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита напомнил, что Сталинградская битва перевернула ход истории.
Мы, французы, многим обязаны Советскому Союзу. Без Советского Союза мы не смогли бы стать великой нацией, которая с 1945 года строит новый мир, - заключил он.

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