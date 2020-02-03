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"Это сражение перевернуло ход истории": Во Франции прошла церемония, посвящённая Сталинградской битве
03 февраля 2020, 21:39 • 44 • В мире
77 лет назад завершилось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, ставшее её переломным моментом - Сталинградская битва. На юге Франции, в городе Монпелье в воскресенье, 2 февраля, прошла церемония, посвящённая этому важному историческому события. "Это сражение перевернуло ход истории", - заявил представитель мэрии Макс Левита.
В торжественном мероприятии принял участие генконсул России во Франции Сергей Молчанов, а также члены российской диаспоры, представители городских властей, местные жители и члены франко-российский ассоциаций Монпелье и Безье, пишет "РИА Новости".
Перед монументом павшим выступали дети, которые прочитали стихотворения о Сталинградской битве на русском и французском языках, прозвучала и знаменитая песня военных лет "Журавли".
В своём выступлении Сергей Молчанов ответил, что переоценить важность этого сражения, одного из самых кровопролитных в истории Второй мировой войны, невозможно, а новость об окончании битвы "эхом прозвучала в сердцах тех, кто боролся с нацизмом".
Генеральный консул в своём выступлении подчеркнул также, что "помня об ужасах прошедшей войны, мы не должны допустить повторения", а для этого необходимо "знать и помнить историю".
Первый заместитель мэра Монпелье Макс Левита напомнил, что Сталинградская битва перевернула ход истории.
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