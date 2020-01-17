Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олег Кашин, публицист: "Путин наконец разрубил ельцинский политический узел"
Климкин объявил Украину сырьевым придатком ЕС (Руслан Осташко)
Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла
Мишустин — новый премьер: Кто достоин остаться в правительстве?
Главная / В мире

"Это создание отдельной реальности": Климкина встревожило послание Путина Федеральному Собранию

17 января 2020, 03:39  •  46 • В мире
Послание президента России Федеральному Собранию стало заметным событием не только для российского общества. Активно обсуждается оно и за рубежом, в том числе на Украине. Бывшего главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина оно даже привело в состояние "большой тревоги". "Это создание отдельной реальности", - считает он.
Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook. Больше всего Климкина беспокоит то, "что запущено в России" благодаря посланию президента.
"Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин всё равно останется центром принятия решений российской системы", — написал политик.
Кроме того, Климкину "стало тревожно" из-за предложения российского лидера внести ряд поправок в Основной закон страны. В частности, о смене приоритета международного права над российским.
"Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе", — переживает Климкин.
Послание президента России Федеральному Собранию действительно может радикально изменить страну. Многие из предложений Путина и раньше активно обсуждались в российском обществе. Это и уровень жизни населения, и демографические проблемы страны. Однако Климкин обратил внимание исключительно на ту часть послания, в которой президент России говорил о поправках в Конституцию.
Несмотря на своё личное нежелание менять в целом Конституцию 1993 года, президент всё-таки предложил изменить её ключевые положения для суверенитета страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 11:24
"На фоне агрессии США": Лавров заявил о желании российских властей избавиться от привязки к доллару
16 января 2020, 17:54
"Наш ответ на демонизацию России": Политолог рассказал, какие сложности может вызвать отказ от доллара
16 января 2020, 08:09
"Летать на чём угодно, только не на "Боинге": Сатановский дал совет для каждого от менеджера Boeing по качеству
16 января 2020, 08:09
"Идиоты": Bloomberg раскрыл нелицеприятную для Lion Air переписку в Boeing до катастрофы с индонезийским самолётом
16 января 2020, 08:09
"Проявление высокого уровня цивилизации?": Соловьёв напомнил литовскому депутату об участи нападавших на Москву
16 января 2020, 04:54
Обещают сделать рывок: В США решили ускорить работы по гиперзвуковому оружию
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 00:24
Последний указ Медведева перед отставкой: Выделить 127 миллиардов на проект "Лид...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 00:24
Мишустин — новый премьер: Кто достоин остаться в правительстве?
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
17 января 2020, 00:24
"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром культу...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
16 января 2020, 04:54
"Всё, что кажется политикой, - это спецоперация": Павловский увидел за отставкой правительства манёвр
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
12 января 2020, 22:54
"Русские сбили Boeing MH17": После признаний Ирана информационная война развернулась против России
11 января 2020, 07:54
Иранский гамбит: что это было?
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.