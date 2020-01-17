"Это создание отдельной реальности": Климкина встревожило послание Путина Федеральному Собранию

Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook. Больше всего Климкина беспокоит то, "что запущено в России" благодаря посланию президента.

"Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин всё равно останется центром принятия решений российской системы", — написал политик.

Кроме того, Климкину "стало тревожно" из-за предложения российского лидера внести ряд поправок в Основной закон страны. В частности, о смене приоритета международного права над российским.

"Создание отдельной реальности означает, что Россия фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе", — переживает Климкин.

Послание президента России Федеральному Собранию действительно может радикально изменить страну. Многие из предложений Путина и раньше активно обсуждались в российском обществе. Это и уровень жизни населения, и демографические проблемы страны. Однако Климкин обратил внимание исключительно на ту часть послания, в которой президент России говорил о поправках в Конституцию.

Несмотря на своё личное нежелание менять в целом Конституцию 1993 года, президент всё-таки предложил изменить её ключевые положения для суверенитета страны.