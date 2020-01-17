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"Это создание отдельной реальности": Климкина встревожило послание Путина Федеральному Собранию
17 января 2020, 03:39 • 46 • В мире
Послание президента России Федеральному Собранию стало заметным событием не только для российского общества. Активно обсуждается оно и за рубежом, в том числе на Украине. Бывшего главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина оно даже привело в состояние "большой тревоги". "Это создание отдельной реальности", - считает он.
Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook. Больше всего Климкина беспокоит то, "что запущено в России" благодаря посланию президента.
Кроме того, Климкину "стало тревожно" из-за предложения российского лидера внести ряд поправок в Основной закон страны. В частности, о смене приоритета международного права над российским.
Послание президента России Федеральному Собранию действительно может радикально изменить страну. Многие из предложений Путина и раньше активно обсуждались в российском обществе. Это и уровень жизни населения, и демографические проблемы страны. Однако Климкин обратил внимание исключительно на ту часть послания, в которой президент России говорил о поправках в Конституцию.
Несмотря на своё личное нежелание менять в целом Конституцию 1993 года, президент всё-таки предложил изменить её ключевые положения для суверенитета страны.
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