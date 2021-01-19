"Это совсем новый мир, но…": Депутат предостерёг об опасности с ковид-паспортами

В России активно обсуждается тема возможного введения ковид-паспортов. В Башкирии их уже намерены вводить, однако ряд экспертов считают недопустимым подобное новшество, поскольку оно попахивает сегрегацией населения. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов идею с ковид-паспортами поддержал, правда, тут же предостерёг об опасности с возможной утечкой информации.

"Нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована", - высказал свою точку зрения парламентарий.

По словам депутата, "это всё здорово, это совсем новый мир, но каждый раз нужно понимать, как мы им управляем".

Так, Морозов считает, что информация по ковид-паспортам, мол, нужна для медиков и экспертов санэпидслужбы, чтобы можно было принимать какие-либо необходимые организационные или управленческие решения. Якобы, с приходом ковид-паспортов, появится возможность лучше контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, распределением лекарств, строить прогнозы.

Но в то же время для такой базы нужна и защита от утечки информации. Ведь не секрет ни для кого, что базы с личными данными регулярно всплывают в сети Интернет. И с ковидными больными подобная история уже в случилась.