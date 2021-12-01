"Это смешно". Зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала? Версия политолога

Политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала. "Это смешно", - признался он.

Скориков прокомментировал решение украинских властей привлечь к суду замкомандующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского за "госизмену". Вице-адмирала записали в предатели за то, что тот отказался выполнять приказы из Киева, когда власть на Украине захватили путчисты в 2014 году.

Конечно, это выглядит смешно. То, что спустя семь лет вспомнили о так называемом предателе, на самом деле честном офицере Березовском, который не бросил флот в Крыму. И правильно поступил в той ситуации после государственного переворота на Украине,

- пояснил эксперт Царьграду.

По его словам, Украина пытается запугать высокопоставленных чиновников и офицеров в России, намекая на ограничение передвижения. Ведь теоретически Киев может договориться со своими западными партнёрами об экстрадиции "подозреваемого" на Украину. В этом случае въезд русским официальным лицам в страны Прибалтики, Польшу, Великобританию, США и другие государства, "сочувствующие" киевскому режиму, будет невозможен.

Впрочем, Скориков полагает, что это всё делается просто для того, чтобы достичь устрашающего информационного эффекта. В реальности у Киева нет никакой возможности задержать русского вице-адмирала.