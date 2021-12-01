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"Это смешно". Зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала? Версия политолога
01 декабря 2021, 21:45 • 224 • Политика
Политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, зачем Украина на самом деле атаковала русского адмирала. "Это смешно", - признался он.
Скориков прокомментировал решение украинских властей привлечь к суду замкомандующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского за "госизмену". Вице-адмирала записали в предатели за то, что тот отказался выполнять приказы из Киева, когда власть на Украине захватили путчисты в 2014 году.
- пояснил эксперт Царьграду.
По его словам, Украина пытается запугать высокопоставленных чиновников и офицеров в России, намекая на ограничение передвижения. Ведь теоретически Киев может договориться со своими западными партнёрами об экстрадиции "подозреваемого" на Украину. В этом случае въезд русским официальным лицам в страны Прибалтики, Польшу, Великобританию, США и другие государства, "сочувствующие" киевскому режиму, будет невозможен.
Впрочем, Скориков полагает, что это всё делается просто для того, чтобы достичь устрашающего информационного эффекта. В реальности у Киева нет никакой возможности задержать русского вице-адмирала.
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