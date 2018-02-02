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"Это случайность": В полиции нашли объяснение для стрельбы в школе Лос-Анджелеса

02 февраля 2018, 09:39  •  81 • В мире
В полиции США заявили, что стрельба в школе Лос-Анджелеса произошла из-за случайности
Инцидент произошел в одной из школ Лос-Анджелеса. Сообщалось, что двух школьников доставили в больницу после стрельбы. По словам врачей, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.
Позже представитель местной полиции выступил с заявлением. В частности, было отмечено, что стрельба в школе произошла случайно.
Associated Press пишет, что в связи со стрельбой полиция задержала одну из старшеклассниц, которая плакала и повторяла, что "не желала всего этого". Как отметили в полиции, в ее рюкзаке был пистолет. Выстрел произошел после того, как она уронила рюкзак на пол.
Сейчас полиция разбирается, как учащейся удалось пронести в школу оружие. Напомним, что после событий 20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн" американские власти приняли несколько поправок к закону об оружии. В частности, был введен ряд ограничений на ношение оружия несовершеннолетними.

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