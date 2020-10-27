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"Это слово хорошее": Мишустин обратился к Жириновскому его же любимой фразой
27 октября 2020, 14:35 • 42 • Политика
На заседании правительства Михаил Мишустин обратился к лидеру фракции ЛДПР его же любимой фразой. "Это слово хорошее", - отметил премьер-министр.
На заседании правительства 26 октября обсуждался широкий спектр социально-экономических вопросов. В ходе обсуждения Мишустин обратился к Жириновскому его же любимой фразой.
"Однозначно… Однозначно - это слово хорошее. Вы его, Владимир Вольфович, иногда употребляете", - произнёс премьер-министр.
Разговор шёл о мерах поддержки пострадавших от пандемии отраслей. Мишустин рассказал, что обсуждал различные подходы с Андреем Белоусовым. Проблема возникла с измерением ОКВЭД - общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Сложно однозначно идентифицировать компанию, которая и пищевые продукты производит, и торгует, и оказывает услуги. Премьер-министр подчеркнул, что этого ни специалисты Минэкономики, ни системы искусственного интеллекта сделать не смогут.
Михаил Мишустин предложил подсчитывать потери по общему обороту через контрольно-кассовую технику. Она собирает все сведения о розничных продажах, а потом можно разделить их по видам экономической деятельности и сделать выводы о падении. Только после этого предпринимать какие-либо меры поддержки.
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