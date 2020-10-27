"Это слово хорошее": Мишустин обратился к Жириновскому его же любимой фразой

На заседании правительства 26 октября обсуждался широкий спектр социально-экономических вопросов. В ходе обсуждения Мишустин обратился к Жириновскому его же любимой фразой.

"Однозначно… Однозначно - это слово хорошее. Вы его, Владимир Вольфович, иногда употребляете", - произнёс премьер-министр.

Разговор шёл о мерах поддержки пострадавших от пандемии отраслей. Мишустин рассказал, что обсуждал различные подходы с Андреем Белоусовым. Проблема возникла с измерением ОКВЭД - общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

Сложно однозначно идентифицировать компанию, которая и пищевые продукты производит, и торгует, и оказывает услуги. Премьер-министр подчеркнул, что этого ни специалисты Минэкономики, ни системы искусственного интеллекта сделать не смогут.

Михаил Мишустин предложил подсчитывать потери по общему обороту через контрольно-кассовую технику. Она собирает все сведения о розничных продажах, а потом можно разделить их по видам экономической деятельности и сделать выводы о падении. Только после этого предпринимать какие-либо меры поддержки.