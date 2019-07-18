"Это следующий шаг": Немецкий политик рассказал, что должно произойти после возвращения России в ПАСЕ

О том, что следующим шагом после возвращения России в ПАСЕ должно стать снятие со страны санкций, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (Германия) Михаэль Кречмер.

Он уверен, что хотя и разрешение конфликта на Украине является важным вопросом, но все же сегодняшние санкции против России никоим образом не способствуют его решению.

"Правильным было то, что Россия вернула свое право голоса в Совете Европе, а Германия форсировала строительство газопровода "Северный поток — 2", - отметил Кречмер в интервью агентству dpa. – И следующим шагом должно быть снятие санкций".

Кстати, об этом он уже говорил в начале лета, подчеркивая, что антироссийские санкции стали "серьезной проблемой" для самой Германии.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Европейские страны, США и Канада ввели антироссийские санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Россия заявила об отказе работать на таких условиях. В конце июня ПАСЕ восстановила права делегации России в полном объеме.