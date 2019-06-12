"Это скрывается": Тимошенко рассекретила детали украинской экономики

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала ICTV, что, бюджет страны перестал получать плановые доходы от налогов и пополняется в основном печатными эмиссионными деньгами.

"Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает", - такую версию высказала политик.

Тимошенко также указала на задолженность перед Мировым валютным фондом в $2 млрд.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что Киев согласился на "заведомо неравноправное, невыгодное и дискриминационное" соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое губит экономику и промышленность Незалежной. Этот документ экс-министр считает стратегической ошибкой Украины.