"Это сигнал России": Немецкий корабль объявился у берегов Норвегии

Немецкое военное судно объявилось у берегов Норвегии. Оно обозначило своё местоположение с определённой целью: "Это сигнал России".

Норвежское издание NRK написало о том, что на морском радаре стал виден разведывательный корабль военно-морских сил Германии. Судно называется "Альстер". Оно вышло из гавани Хаммерфеста в северной части Норвегии.

Старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген полагает, что видимость для радара намеренная. Так немецкий флот решил продемонстрировать Москве, а также своим союзникам, что наблюдает за Россией, как и другие корабли западных стран. По мнению эксперта, это демонстрация новой тенденции в морской разведке. Корабли теперь маневрируют открыто.

"Открытые маневры корабля - это сигнал как России, так и союзникам", - произнёс Эстхаген.

На севере Норвегии корабли НАТО регулярно осуществляют свои миссии, считает капитан немецких ВМС Йоханнес Думрезе. Он назвал северный фланг пуповиной североамериканского континента. Если начнётся война, именно оттуда придёт помощь для защиты Европы.

В последние годы неоднократно отмечалась возросшая активность стран НАТО вблизи границ с Россией. Североатлантический альянс не только проводит регулярные учения, но и закладывает в их сценарий военное противостояние с Россией. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в ведомстве делают всё необходимое, чтобы защитить границы страны от угроз Организации североатлантического договора.