"Это сигнал Байдену": Путин и Меркель унизили президента США - Washington Examiner

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель унизили президента США Джо Байдена, договорившись о "Северном потоке - 2", пишет Washington Examiner.

Такое мнение высказал автор американского издания Том Роган. Он отметил, что Белый дом всё это время проявлял удивительную непоследовательность в отношениях с Россией и Германией. То он пытался давить на эти страны в попытке запретить "Северный поток - 2", то, наоборот, давал слабину. В итоге русские добились своего - построили газопровод, а заодно продемонстрировали слабость американской администрации, пишет Федеральное агентство новостей, предоставившее перевод статьи WE.

Это - сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы,

- подчеркнул Роган.

По его словам, метания Байдена привели к закономерному итогу. Европа предпочла иметь дело со стабильным и предсказуемым поставщиком в лице России, а не с Америкой, которая постоянно меняет свою риторику.

Ангела Меркель же, как утверждает Роган, получила прощальный подарок - "Северный поток - 2", который стал результатом упорства и последовательности лидеров ФРГ и России.

Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.