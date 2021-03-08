"Это шокировало весь мир": Захарова рассказала о бунте Запада против диктата IT-гигантов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные соцсети, которые всё сильнее притесняют свободу слова в интернете. Она заявила, что недавние блокировки "шокировали весь мир", в результате чего некоторые западные страны подняли бунт против диктата IT-гигантов.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, крупнейшие социальные сети сегодня позволяют себе нарушать законы и затыкать рты пользователям, чьи мнения идут вразрез с официальной позицией американского истеблишмента.

И теперь даже союзники США начинают выступать против самоуправства гигантов. В Австралии хотят обязать Facebook выплачивать СМИ компенсацию за перепечатку журналистских материалов в соцсетях, а во Франции неоднократно подавали иски к американским интернет-платформам в связи с блокировками.

Что касается блокировки американских политиков, то это шокировало весь мир. С одной стороны, США молились на свободу слова, с другой - вдруг взяли и отключили президента от социальных сетей, - рассказала Захарова РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законов по регулированию работы западных соцсетей. В частности, речь идёт о защите российских СМИ от неправомерной блокировки в соцсетях.