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"Это шокировало весь мир": Захарова рассказала о бунте Запада против диктата IT-гигантов
08 марта 2021, 12:45 • 108 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала западные соцсети, которые всё сильнее притесняют свободу слова в интернете. Она заявила, что недавние блокировки "шокировали весь мир", в результате чего некоторые западные страны подняли бунт против диктата IT-гигантов.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России, крупнейшие социальные сети сегодня позволяют себе нарушать законы и затыкать рты пользователям, чьи мнения идут вразрез с официальной позицией американского истеблишмента.
И теперь даже союзники США начинают выступать против самоуправства гигантов. В Австралии хотят обязать Facebook выплачивать СМИ компенсацию за перепечатку журналистских материалов в соцсетях, а во Франции неоднократно подавали иски к американским интернет-платформам в связи с блокировками.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о подготовке законов по регулированию работы западных соцсетей. В частности, речь идёт о защите российских СМИ от неправомерной блокировки в соцсетях.
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