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"Это шедевр!": Экс-депутат Рады заявил, что в 2014 году Януковича никто не свергал, его украла Россия
02 ноября 2019, 14:39 • 183 • Политика
Депутат Верховной Рады V созыва заявил, что в 2014 году украинского президента Виктора Януковича никто не свергал, а его украла Россия. "Это шедевр!" - смеются в соцсетях.
Спустя 5 лет после Евромайдана депутат Верховной рады V созыва Александр Ковтуненко заявил, что в 2014 году украинского президента Виктора Януковича никто не свергал. По мнению украинского политика, законного президента Украины украла Россия.
Заявление прозвучало в прямом эфире передачи "60 минут". Экс-депутат Рады ошарашил студию обвинениями России в Евромайдане. В его представлении, в 2014 году Янукович не бежал из страны, спасаясь от разъярённых революционеров, а был похищен спецслужбами России.
Напомним, что зимой 2014 года участники Евромайдана силой совершили госпереворот в Киеве, заняв все правительственные учреждения. Законный президент страны Виктор Янукович сбежал из столицы, чтобы не быть убитым националистами и радикалами, возглавлявшими переворот.
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