Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
Следят за курдами: Россия и Турция начали патрулирование
МИД Украины вызвал посла Франции после слов Макрона
Зрада дуплетом: евроукров обидели датчане и венгры (Руслан Осташко)
Главная / Политика

"Это шедевр!": Экс-депутат Рады заявил, что в 2014 году Януковича никто не свергал, его украла Россия

02 ноября 2019, 14:39  •  183 • Политика
Депутат Верховной Рады V созыва заявил, что в 2014 году украинского президента Виктора Януковича никто не свергал, а его украла Россия. "Это шедевр!" - смеются в соцсетях.
Спустя 5 лет после Евромайдана депутат Верховной рады V созыва Александр Ковтуненко заявил, что в 2014 году украинского президента Виктора Януковича никто не свергал. По мнению украинского политика, законного президента Украины украла Россия.
Заявление прозвучало в прямом эфире передачи "60 минут". Экс-депутат Рады ошарашил студию обвинениями России в Евромайдане. В его представлении, в 2014 году Янукович не бежал из страны, спасаясь от разъярённых революционеров, а был похищен спецслужбами России.
"Это шедевр! Оказывается, Януковича никто не свергал. Его (внимание!) украли русские! И тем самым лишили Украину законного президента. Вот так", - написала журналистка и блогер Юлия Витязева в Twitter, приложив в подтверждение соответствующий фрагмент телепередачи.
"Эдак они скоро потребуют вернуть законного президента на его пост, но тогда придётся оплатить его хранение за весь срок", - пишет в комментариях Шишов Владимир Никол @schischowwn1.
"Аааааа! А я-то думал! А вон оно чо! )))" - смеётся Dmitry Storozhenko @Dorbrolet
Напомним, что зимой 2014 года участники Евромайдана силой совершили госпереворот в Киеве, заняв все правительственные учреждения. Законный президент страны Виктор Янукович сбежал из столицы, чтобы не быть убитым националистами и радикалами, возглавлявшими переворот.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
02 ноября 2019, 14:39
"Демарш" израильских дипломатов в Петербурге: Восприняли очень болезненно - политолог
02 ноября 2019, 09:24
Лавров: в Европе начинают понимать, что США хотят использовать ее в интересах своего ВПК
02 ноября 2019, 14:39
"Коридор позора" Зеленского: Президенту Украины устроили "тёплую встречу" в Тернополе
02 ноября 2019, 01:39
Илон Маск подвёл: Рвущиеся в космос США не сумели распрощаться с Россией
02 ноября 2019, 04:54
"Без лишней болтовни": Охлобыстин назвал имя преемника Путина
01 ноября 2019, 22:24
Почему США никогда не отключат Россию от интернета: Жириновский объяснил тактику американцев
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 октября 2019, 18:24
"Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то": Зеленский приехал на передовую
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке - источник
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
26 октября 2019, 20:09
Украину уличили в газовом блефе: Вить веревки из России и Европы не получится
27 октября 2019, 18:54
Украина сама обрекла себя на "сильный удар" и массовые увольнения, сделав русский выбор - экс-депутат Рады
31 октября 2019, 17:09
"Бэрримор, что это за вой на украинских болотах": Анекдот дня после заявления Дании взорвал Сети
30 октября 2019, 02:09
"Жертвы процветающего идиотизма": Россию призвали упростить получение гражданства для украинцев. Теперь из-за Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.