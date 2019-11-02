"Это шедевр!": Экс-депутат Рады заявил, что в 2014 году Януковича никто не свергал, его украла Россия

Спустя 5 лет после Евромайдана депутат Верховной рады V созыва Александр Ковтуненко заявил, что в 2014 году украинского президента Виктора Януковича никто не свергал. По мнению украинского политика, законного президента Украины украла Россия.

Заявление прозвучало в прямом эфире передачи "60 минут". Экс-депутат Рады ошарашил студию обвинениями России в Евромайдане. В его представлении, в 2014 году Янукович не бежал из страны, спасаясь от разъярённых революционеров, а был похищен спецслужбами России.

"Это шедевр! Оказывается, Януковича никто не свергал. Его (внимание!) украли русские! И тем самым лишили Украину законного президента. Вот так", - написала журналистка и блогер Юлия Витязева в Twitter, приложив в подтверждение соответствующий фрагмент телепередачи. "Эдак они скоро потребуют вернуть законного президента на его пост, но тогда придётся оплатить его хранение за весь срок", - пишет в комментариях Шишов Владимир Никол @schischowwn1. "Аааааа! А я-то думал! А вон оно чо! )))" - смеётся Dmitry Storozhenko @Dorbrolet

Напомним, что зимой 2014 года участники Евромайдана силой совершили госпереворот в Киеве, заняв все правительственные учреждения. Законный президент страны Виктор Янукович сбежал из столицы, чтобы не быть убитым националистами и радикалами, возглавлявшими переворот.