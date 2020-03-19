"Это серьёзно", как Вторая мировая война. До какой черты мы дойдём в рассуждениях о коронавирусе?

Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к народу страны сравнила пандемию коронавируса с... Второй мировой войной. Она отметила, что никакой другой вызов с момента окончания военных действий не требовал от немцев такой солидарности. Официальное заявление растиражировала пресс-служба кабмина ФРГ накануне. Слова Ангелы Меркель стали не только поддержкой, но и неким раздражающим фактором. Рассказываем почему.

Что сказала Меркель

Ангела Меркель подчеркнула, что коронавирус "драматичным образом меняет жизнь", а также добавила, что представления о нормальности и в целом общественной жизни в Германии сегодня меняются очень быстро. Происходящее - непростое испытание, однако Меркель настроена оптимистично.

"Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут её как свою", - говорит она в обращении.

Канцлер Германии предупредила немцев: пандемия коронавируса - "это серьёзно", а в качестве дополнительного аргумента как раз вспомнила Вторую мировую войну.

"Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - пояснила свою позицию Меркель.

Сказала Меркель и о прозрачности ситуации. По всей видимости, в Германии люди настроены критично и не верят в официальные заявления. Кроме того, канцлер добавила, что угроза нависла над каждым жителем страны, потому следует объединиться. Словом, выступление получилось скорее волнительным, чем успокаивающим. Меркель напомнила о работе, проводимой по всему миру в связи с распространением коронавируса, и подчеркнула, что главное - "замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время".

Надо сказать, в Европе действительно сложная ситуация с распространением заболевания. Сейчас именно там находится главный очаг. В Китае вирус постепенно сдаёт позиции, в России в целом удалось избежать массового распространения, но и к нам вирус успели завезти прибывающие из Китая и Европы. По состоянию на 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заболевания, смертельных исходов нет, все больные под наблюдением медиков.

Негативная реакция на сравнение Меркель

Журналист Екатерина Винокурова коротко прокомментировала сказанное канцлером Германии: "Фрау Меркель, ээээ, серьёзно?" Как минимум число жертв в результате пандемии и страшнейшей войны, затронувшей все страны мира, разный. Не говоря уже о самих событиях - многолетняя война со страшными преступлениями нацистов вряд ли сравнима с ОРВИ, пусть и с такой, которая проходит с осложнениями. Военкор Дмитрий Стешин и вовсе написал: "Старуха Меркель начала заговариваться".

После откровенно негативных отзывов начались размышления на тему. Вчитавшись в сказанное Меркель, многие пришли к выводу, что она просто решила акцентировать внимание на проблеме, используя известный всем "маячок". Но уместно ли это? Пока вопрос остаётся открытым.

В целом же все лидеры мира после огромного количества собственных же угрожающих сообщений пытаются сдержать панику. Во многих странах Европы карантин объявлен максимально жёсткий - люди сидят дома, в магазин выходят по одному и, естественно, верят всему, что видят в Сети. Противостоять глобальному онлайну непросто, потому и Меркель в своём заявлении пыталась убедить, что продуктов на всех хватит и паниковать не стоит.

А что в России? Новые меры против коронавируса обсуждаются

В правительстве обсуждают, нужны ли новые ограничительные меры для жителей страны из-за распространения нового типа коронавируса. Как сообщил РИА Новости источник в правительстве, пока решения не принято. Но возможно, что в ближайшее время введут новые ограничения.

Власти анализируют, как развивалась пандемия в Китае и европейских странах, где сложилась тяжёлая ситуация - Италии, Франции, Испании. В результате могут сократить или совсем отменить массовые мероприятия и спортивные соревнования. Обязать дезинфицировать помещения в компаниях и на заводах, а также перевести сотрудников по максимуму на "удалёнку". Жителям страны также могут рекомендовать оставаться дома и немедленно вызывать врача при любых признаках ОРВИ.

"Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что учёные, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией", - цитирует РИА Новости источник.

С другой стороны, продолжают множиться фейки, и первое дело уже дошло до суда - в Амурской области. А в Минобороны России опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. В военном ведомстве назвали фальшивкой распространённый в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в столице. Словом, доверяйте официальной информации и не поддавайтесь панике.

Добавим, на сайте "стопкоронавирус.рф" собрана вся актуальная информация о распространении болезни в России. Кроме того, есть телефон горячей линии, работающей круглосуточно - 8 800 2000 112.