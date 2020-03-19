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"Это серьёзно", как Вторая мировая война. До какой черты мы дойдём в рассуждениях о коронавирусе?
19 марта 2020, 18:35 • 107 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сравнима со Второй мировой войной. Это был образ специально для немцев, канцлер полагала, что такое сравнение поможет встряхнуть нацию. Но нашлись те, кто посчитал сказанное по меньшей мере странным. В то же время лидеры в Европе в попытке обратить внимание на вирус доводят людей до паники. Оправдано ли это? Пока вопрос открытый.
Канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к народу страны сравнила пандемию коронавируса с... Второй мировой войной. Она отметила, что никакой другой вызов с момента окончания военных действий не требовал от немцев такой солидарности. Официальное заявление растиражировала пресс-служба кабмина ФРГ накануне. Слова Ангелы Меркель стали не только поддержкой, но и неким раздражающим фактором. Рассказываем почему.
Что сказала Меркель
Ангела Меркель подчеркнула, что коронавирус "драматичным образом меняет жизнь", а также добавила, что представления о нормальности и в целом общественной жизни в Германии сегодня меняются очень быстро. Происходящее - непростое испытание, однако Меркель настроена оптимистично.
"Я твердо уверена в том, что мы справимся с этой проблемой, если действительно все граждане примут её как свою", - говорит она в обращении.
Канцлер Германии предупредила немцев: пандемия коронавируса - "это серьёзно", а в качестве дополнительного аргумента как раз вспомнила Вторую мировую войну.
"Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий", - пояснила свою позицию Меркель.
Сказала Меркель и о прозрачности ситуации. По всей видимости, в Германии люди настроены критично и не верят в официальные заявления. Кроме того, канцлер добавила, что угроза нависла над каждым жителем страны, потому следует объединиться. Словом, выступление получилось скорее волнительным, чем успокаивающим. Меркель напомнила о работе, проводимой по всему миру в связи с распространением коронавируса, и подчеркнула, что главное - "замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и тем самым выиграть время".
Надо сказать, в Европе действительно сложная ситуация с распространением заболевания. Сейчас именно там находится главный очаг. В Китае вирус постепенно сдаёт позиции, в России в целом удалось избежать массового распространения, но и к нам вирус успели завезти прибывающие из Китая и Европы. По состоянию на 18 марта в России зафиксированы 147 случаев заболевания, смертельных исходов нет, все больные под наблюдением медиков.
Негативная реакция на сравнение Меркель
Журналист Екатерина Винокурова коротко прокомментировала сказанное канцлером Германии: "Фрау Меркель, ээээ, серьёзно?" Как минимум число жертв в результате пандемии и страшнейшей войны, затронувшей все страны мира, разный. Не говоря уже о самих событиях - многолетняя война со страшными преступлениями нацистов вряд ли сравнима с ОРВИ, пусть и с такой, которая проходит с осложнениями. Военкор Дмитрий Стешин и вовсе написал: "Старуха Меркель начала заговариваться".
После откровенно негативных отзывов начались размышления на тему. Вчитавшись в сказанное Меркель, многие пришли к выводу, что она просто решила акцентировать внимание на проблеме, используя известный всем "маячок". Но уместно ли это? Пока вопрос остаётся открытым.
В целом же все лидеры мира после огромного количества собственных же угрожающих сообщений пытаются сдержать панику. Во многих странах Европы карантин объявлен максимально жёсткий - люди сидят дома, в магазин выходят по одному и, естественно, верят всему, что видят в Сети. Противостоять глобальному онлайну непросто, потому и Меркель в своём заявлении пыталась убедить, что продуктов на всех хватит и паниковать не стоит.
А что в России? Новые меры против коронавируса обсуждаются
В правительстве обсуждают, нужны ли новые ограничительные меры для жителей страны из-за распространения нового типа коронавируса. Как сообщил РИА Новости источник в правительстве, пока решения не принято. Но возможно, что в ближайшее время введут новые ограничения.
Власти анализируют, как развивалась пандемия в Китае и европейских странах, где сложилась тяжёлая ситуация - Италии, Франции, Испании. В результате могут сократить или совсем отменить массовые мероприятия и спортивные соревнования. Обязать дезинфицировать помещения в компаниях и на заводах, а также перевести сотрудников по максимуму на "удалёнку". Жителям страны также могут рекомендовать оставаться дома и немедленно вызывать врача при любых признаках ОРВИ.
"Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что учёные, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией", - цитирует РИА Новости источник.
С другой стороны, продолжают множиться фейки, и первое дело уже дошло до суда - в Амурской области. А в Минобороны России опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве. В военном ведомстве назвали фальшивкой распространённый в социальных сетях документ о том, что на фоне угрозы коронавируса министр Сергей Шойгу якобы отдал приказ о введении комендантского часа в столице. Словом, доверяйте официальной информации и не поддавайтесь панике.
Добавим, на сайте "стопкоронавирус.рф" собрана вся актуальная информация о распространении болезни в России. Кроме того, есть телефон горячей линии, работающей круглосуточно - 8 800 2000 112.
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