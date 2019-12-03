"Это серьёзная контрразведывательная угроза": В ФБР заявили об "опасности" российских мобильных приложений

Самое тревожное, говорится в письме Джилла Тайсона, помощника директора ФБР по делам конгресса, если компании, разрабатывающие приложения, базируются в Санкт-Петербурге, как в случае с FaceApp, пишет Nation News.

Как отмечается в документе, опубликованном в понедельник, 2 декабря, у разведслужб России существуют "серьёзные возможности по использованию информационных технологий". Благодаря этому, уверены в Бюро, "российские шпионы" могут получить "удалённый доступ" к различным серверам и коммуникациям, в том числе и к самым секретным. При этом им не понадобится даже "помощь" провайдера. И прежде всего речь идёт о приложении FaceApp, завоевавшем невероятную популярность во всём мире.

Письмо ФБР стало ответом на обращение лидера демократов в Сенате Конгресса США Чака Шумера, обратившегося в Бюро с требованием разобраться с приложением FaceApp, разработанным российской фирмой Wireless Lab. По его мнению, оно может представлять угрозу безопасности США.

"Будет крайне удручающе, если щекотливая личная информация граждан США будет передана враждебной зарубежной державе, активно участвующей во враждебных действиях против США", - написал сенатор.

Шумер обратил внимание и на якобы ряд узловых моментов в пользовательском соглашении FaceApp. Сенатор написал, что его беспокоит как конфиденциальность данных, собираемых FaceApp, так и осведомлённость пользователей о том, кто может получить к ним доступ. Шумер отметил, что не ясно, как долго FaceApp хранит личные данные и каким образом пользователи могут убедиться, что информация о них удалена.

Излагать свои подозрения сенатор продолжил и в послании Федеральной торговой комиссии. Он призвал этот орган рассмотреть вопрос о том, существуют ли достаточные меры предосторожности, чтобы предотвратить компрометацию конфиденциальных данных американцев. Если таковых нет, то, по мнению Шумера, общественность должна быть оповещена о рисках использования этого приложения.