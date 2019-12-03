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"Это серьёзная контрразведывательная угроза": В ФБР заявили об "опасности" российских мобильных приложений
03 декабря 2019, 17:39 • 99 • В мире
Федеральное бюро расследований настаивает на том, что мобильные приложения, созданные в России, представляют собой потенциальную контрразведывательную угрозу". Особенно велика опасность на фоне грядущих президентских выборов в США.
Самое тревожное, говорится в письме Джилла Тайсона, помощника директора ФБР по делам конгресса, если компании, разрабатывающие приложения, базируются в Санкт-Петербурге, как в случае с FaceApp, пишет Nation News.
Как отмечается в документе, опубликованном в понедельник, 2 декабря, у разведслужб России существуют "серьёзные возможности по использованию информационных технологий". Благодаря этому, уверены в Бюро, "российские шпионы" могут получить "удалённый доступ" к различным серверам и коммуникациям, в том числе и к самым секретным. При этом им не понадобится даже "помощь" провайдера. И прежде всего речь идёт о приложении FaceApp, завоевавшем невероятную популярность во всём мире.
Письмо ФБР стало ответом на обращение лидера демократов в Сенате Конгресса США Чака Шумера, обратившегося в Бюро с требованием разобраться с приложением FaceApp, разработанным российской фирмой Wireless Lab. По его мнению, оно может представлять угрозу безопасности США.
Шумер обратил внимание и на якобы ряд узловых моментов в пользовательском соглашении FaceApp. Сенатор написал, что его беспокоит как конфиденциальность данных, собираемых FaceApp, так и осведомлённость пользователей о том, кто может получить к ним доступ. Шумер отметил, что не ясно, как долго FaceApp хранит личные данные и каким образом пользователи могут убедиться, что информация о них удалена.
Излагать свои подозрения сенатор продолжил и в послании Федеральной торговой комиссии. Он призвал этот орган рассмотреть вопрос о том, существуют ли достаточные меры предосторожности, чтобы предотвратить компрометацию конфиденциальных данных американцев. Если таковых нет, то, по мнению Шумера, общественность должна быть оповещена о рисках использования этого приложения.
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