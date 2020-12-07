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"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона
07 декабря 2020, 03:20 • 68 • Политика
Президент Молдавии Майя Санду потребовала отставки правительства. По её словам, это самый короткий путь к досрочным выборам. Они необходимы, по её мнению, поскольку действующая власть нарушает Конституцию страны, в частности, она расценила один из принятых законопроектов как попытку "узурпации власти" сторонниками Игоря Додона.
На митинге в Кишинёве избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала, чтобы нынешнее правительство ушло в отставку. По её словам, необходимо немедленно провести досрочные выборы.
Объясняя свои мотивы, Санду заявила, что действующий парламент принимает законопроекты в спешке, в итоге они якобы нарушают действующую Конституцию страны.
"Это парламентское большинство - позор. Это всё можно остановить, только организовав досрочные выборы. Это самый короткий путь к досрочным выборам - отставка правительства", - заявила она.
Так, на минувшей неделе депутаты молдавского парламента приняли закон, согласно которому Служба информации и безопасности из подчинения президента переходит под контроль парламента. Президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора службы и не будет принимать у него присягу. Глава государства также перестанет получать отчёты о национальной безопасности.
Санду возмущена инициативой. По её словам, это попытка узурпировать власть сторонниками Игоря Додона, который проиграл ей выборы.
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