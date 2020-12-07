"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона

На митинге в Кишинёве избранный президент Молдавии Майя Санду потребовала, чтобы нынешнее правительство ушло в отставку. По её словам, необходимо немедленно провести досрочные выборы.

Объясняя свои мотивы, Санду заявила, что действующий парламент принимает законопроекты в спешке, в итоге они якобы нарушают действующую Конституцию страны.

"Это парламентское большинство - позор. Это всё можно остановить, только организовав досрочные выборы. Это самый короткий путь к досрочным выборам - отставка правительства", - заявила она.

Так, на минувшей неделе депутаты молдавского парламента приняли закон, согласно которому Служба информации и безопасности из подчинения президента переходит под контроль парламента. Президент страны лишится права назначать кандидата на пост директора службы и не будет принимать у него присягу. Глава государства также перестанет получать отчёты о национальной безопасности.

Санду возмущена инициативой. По её словам, это попытка узурпировать власть сторонниками Игоря Додона, который проиграл ей выборы.