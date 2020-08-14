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"Это самые серьёзные люди": В США раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией о вооружениях

14 августа 2020, 21:15  •  36 • Политика
В США раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией о вооружениях. Cпецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что в Вену, где будет проходить встреча, отправятся самые серьёзные люди из Пентагона и Минэнерго.
Cпецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли раскрыл в Twitter состав делегации, которая отправится в австрийскую столицу на встречу с российской стороной.
Речь о переговорах по теме контроля над вооружениями. Биллингсли отметил, что Вашингтон решил отправить в Вену наиболее серьёзную по своему составу группу переговорщиков за весь период диалога с Москвой по этому вопросу.
Он уточнил, что в неё вошли высокопоставленные члены Пентагона и Минэнерго США. По словам Биллингсли, этот выбор отражает то, насколько ключевое значение Соединённые Штаты придают данной теме.
Ожидаем, что Россия поступит так же, и мы оценим степень их серьёзности, - подчеркнул он.
До этого Госдеп передавал, что спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Австрии 17-18 августа. Отмечалось, что они обсудят вопросы стратегической стабильности.

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