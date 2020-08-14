"Это самые серьёзные люди": В США раскрыли, кто поедет на переговоры с Россией о вооружениях

Cпецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли раскрыл в Twitter состав делегации, которая отправится в австрийскую столицу на встречу с российской стороной.

Речь о переговорах по теме контроля над вооружениями. Биллингсли отметил, что Вашингтон решил отправить в Вену наиболее серьёзную по своему составу группу переговорщиков за весь период диалога с Москвой по этому вопросу.

Он уточнил, что в неё вошли высокопоставленные члены Пентагона и Минэнерго США. По словам Биллингсли, этот выбор отражает то, насколько ключевое значение Соединённые Штаты придают данной теме.

Ожидаем, что Россия поступит так же, и мы оценим степень их серьёзности, - подчеркнул он.

До этого Госдеп передавал, что спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Австрии 17-18 августа. Отмечалось, что они обсудят вопросы стратегической стабильности.