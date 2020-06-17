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"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможность войны между Кореями

17 июня 2020, 04:00  •  32 • Политика
Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал новость о взрыве под Сеулом, организованном КНДР, и оценил возможность начала войны между двумя Кореями. По его мнению, такой исход станет самоубийством для Пхеньяна.
Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин оценил возможность начала вооружённого столкновения между Южной Кореей и КНДР. Своё мнение он выразил в беседе с Nation News.
Ранее Южнокорейское министерство объединения сообщило, что Пхеньян разрушил межкорейский офис связи, находящийся в Кэсоне, в нескольких десятках километров от Сеула.
Позже Центральное телеграфное агентство Северной Кореи подтвердило эти данные, назвав случившееся ответом на "народный гнев".
Эксперт не исключил возможного усугубления отношений между государствами - вплоть до военного конфликта. Однако такой исход станет самоубийством для КНДР, считает он. Кроме того, такое развитие событий не отвечает интересам США.
Американцы удержат Южную Корею от военного конфликта с Северной Кореей, потому что он им не выгоден, - предположил Литовкин.

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