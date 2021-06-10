Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
России стоило бы насторожиться после пощёчины Макрона - экс-агент КГБ
"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украи...
Зеленский приступил к экономическому уничтожению Белоруссии
Главная / Политика

"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны

10 июня 2021, 10:05  •  212 • Политика
Политический консультант Андрей Перла посчитал интервью президента России, в котором он обозначил "красные линии" перед встречей с американским коллегой Джо Байденом, "самым страшным интервью Путина за 21 год". Эксперт пришёл к выводу о том, что "есть реальная опасность большой войны".
Напомним, в преддверие саммита с американским лидером Джо Байденом президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу "Россия 24", во время которого в том числе была поднята тема "красных линий", за которые США не стоит переступать.
Речь зашла о разговорах на тему членства Украины в НАТО. Путин отметил: можно представить, что план вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждается, хоть "сейчас американские партнеры говорят, что они ничего не обещали Зеленскому".
"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут, - высказал глава государства. Это для нас "красная линия" или нет?"
Политический консультант, обозреватель "Первого русского" Андрей Перла у себя на странице в Facebook по следам интервью президента России и про момент о "красных линиях" в частности, пришёл к выводу о том, что "опасность войны не является гипотетической" - "есть реальная опасность большой войны".
"Так мыслит сегодня президент России - война на пороге, - пишет эксперт. - Он поэтому и не говорит этого слова вслух, только "красные линии".
Перла напомнил, что встреча Путина с Байденом состоится уже через неделю.
"Встреча лидеров стран, которые могут вступить в войну на уничтожение в любой момент, - высказал свою точку зрения политконсультант. - И действия одной из этих стран, США, каждый день делают опасность все ближе и реальнее. Это будут переговоры типа: вы понимаете, до чего уже дело дошло? Отступитесь. Может быть, другого шанса уже не будет".
Резюмируя свой пост, Перла приходит к выводу, что "это самое страшное интервью Путина за 21 год" - "за всё время, что мы знаем Путина".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
10 июня 2021, 02:45
Киргизия боится возвращения своих граждан из России
10 июня 2021, 08:15
Депутат Рады назвал преемника Зеленского: США вручили "чёрную метку"
10 июня 2021, 00:55
Разочарованию Польши из-за "Северного потока - 2" нашлось объяснение: "Засланный казачок"
10 июня 2021, 00:55
"Плюют на могилы 298 человек": Антипов обозначил роль США в крушении MH17
10 июня 2021, 06:25
"Я ничему не удивляюсь": Рябков указал на ошибку Вашингтона
10 июня 2021, 06:25
Украина призналась, как лишить её армию боеспособности
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2021, 23:45
Стоять насмерть: Профессор назвал условие гибели России
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
03 июня 2021, 14:55
Soha: Россия создала "ворота смерти" для НАТО
06 июня 2021, 08:00
"Украина падёт": Британцы приговорили Киев после слов Путина о "Северном потоке - 2"
05 июня 2021, 05:25
"Нигерия - мужик": Волевое решение по поводу Twitter в Африке вызвало у русских восторг
05 июня 2021, 01:45
Партнёр "Северного потока - 2" назвал размер недостроенного участка
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.