"Это самое страшное интервью Путина за 21 год": Политконсультант указал на реальную опасность войны

Политический консультант Андрей Перла посчитал интервью президента России, в котором он обозначил "красные линии" перед встречей с американским коллегой Джо Байденом, "самым страшным интервью Путина за 21 год". Эксперт пришёл к выводу о том, что "есть реальная опасность большой войны".

Напомним, в преддверие саммита с американским лидером Джо Байденом президент России Владимир Путин дал большое интервью телеканалу "Россия 24", во время которого в том числе была поднята тема "красных линий", за которые США не стоит переступать.

Речь зашла о разговорах на тему членства Украины в НАТО. Путин отметил: можно представить, что план вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждается, хоть "сейчас американские партнеры говорят, что они ничего не обещали Зеленскому".

"Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут, - высказал глава государства. Это для нас "красная линия" или нет?"

Политический консультант, обозреватель "Первого русского" Андрей Перла у себя на странице в Facebook по следам интервью президента России и про момент о "красных линиях" в частности, пришёл к выводу о том, что "опасность войны не является гипотетической" - "есть реальная опасность большой войны".

"Так мыслит сегодня президент России - война на пороге, - пишет эксперт. - Он поэтому и не говорит этого слова вслух, только "красные линии".

Перла напомнил, что встреча Путина с Байденом состоится уже через неделю.

"Встреча лидеров стран, которые могут вступить в войну на уничтожение в любой момент, - высказал свою точку зрения политконсультант. - И действия одной из этих стран, США, каждый день делают опасность все ближе и реальнее. Это будут переговоры типа: вы понимаете, до чего уже дело дошло? Отступитесь. Может быть, другого шанса уже не будет".

Резюмируя свой пост, Перла приходит к выводу, что "это самое страшное интервью Путина за 21 год" - "за всё время, что мы знаем Путина".