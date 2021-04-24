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"Это самое большое предательство": Турция и Азербайджан призвали Байдена не учить их истории

24 апреля 2021, 23:15  •  96 • Политика
Турция и Азербайджан заявили, что не признают геноцид армян. Они призвали Байдена перестать учить их истории. В МИД Турции назвали слова президента США "самым большим предательством мира и справедливости".
Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал субботнюю речь президента США Джо Байдена, в которой тот признал геноцид армян в Османской империи.
Политический авантюризм - это самое большое предательство мира и справедливости. Слова не изменят и не перепишут историю. Мы не собираемся ни у кого брать уроки по нашей истории, - написал турецкий дипломат в Twitter.
Не остался в стороне и Азербайджан - самый близкий союзник Турции. Президент страны Ильхам Алиев назвал признание геноцида армян большой "исторической ошибкой".
Напомним, что в субботу Байден выступил с заявлением в честь Дня памяти жертв геноцида армян. Он отметил, что память об этой трагедии необходимо сохранить, чтобы подобные катастрофы больше никогда не повторялись. Президент США также призвал построить мир, который будет не запятнан фанатизмом и нетерпимостью, где будут уважать права человека и его жизнь. Таким образом Байден выполнил своё предвыборное обещание и стал первым американским президентом за 40 лет, который признал геноцид армян.

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