"Это российская агрессия": США угрожают России новыми санкциями за Идлиб

США и их союзники могут ввести против России новые санкции из-за Идлиба. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

По его словам, санкции могут быть введены, если Россия и Сирия нарушат условия перемирия в Идлибе, которое было установлено по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Также спецпредставитель США по Сирии не исключил "другие действия".

Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками, - цитирует слова американского дипломата РИА Новости.

Джеффри добавил, что страны НАТО рассматривают различные возможности, чтобы помочь Турции в Сирии. Среди вариантов помощи были названы "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности". При этом спецпредставитель США почти полностью исключил отправку сухопутных войск в Идлиб, назвав это самой крайней мерой.

Я подчеркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию, - сказал Джеймс Джеффри.

Напомним, что неделей ранее в сирийской провинции Идлиб произошло резкое обострение. Турецкие военные поддержали артиллерийским огнём наступление боевиков, но получили ответный удар с воздуха и были вынуждены отступить вместе с террористами. А 5 марта Эрдоган прибыл в Москву для переговоров с Путиным, чтобы уладить дело миром.