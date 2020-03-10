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"Это российская агрессия": США угрожают России новыми санкциями за Идлиб
10 марта 2020, 22:35 • 75 • Политика
В Госдепе США допустили введение новых санкций против России из-за Идлиба. "Я подчеркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию", - заявил спецпредставитель США по Сирии.
США и их союзники могут ввести против России новые санкции из-за Идлиба. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.
По его словам, санкции могут быть введены, если Россия и Сирия нарушат условия перемирия в Идлибе, которое было установлено по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Также спецпредставитель США по Сирии не исключил "другие действия".
Джеффри добавил, что страны НАТО рассматривают различные возможности, чтобы помочь Турции в Сирии. Среди вариантов помощи были названы "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности". При этом спецпредставитель США почти полностью исключил отправку сухопутных войск в Идлиб, назвав это самой крайней мерой.
Напомним, что неделей ранее в сирийской провинции Идлиб произошло резкое обострение. Турецкие военные поддержали артиллерийским огнём наступление боевиков, но получили ответный удар с воздуха и были вынуждены отступить вместе с террористами. А 5 марта Эрдоган прибыл в Москву для переговоров с Путиным, чтобы уладить дело миром.
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