Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Так вот что Лукашенко имел в виду": Белорусы решили посмотреть, как Р...
"Пусть их место займёт Россия!": Сирийцы с позором прогнали очередной ...
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "поли...
России угрожает «крымский сценарий» в Сирии
Главная / Политика

"Это российская агрессия": США угрожают России новыми санкциями за Идлиб

10 марта 2020, 22:35  •  75 • Политика
В Госдепе США допустили введение новых санкций против России из-за Идлиба. "Я подчеркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию", - заявил спецпредставитель США по Сирии.
США и их союзники могут ввести против России новые санкции из-за Идлиба. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.
По его словам, санкции могут быть введены, если Россия и Сирия нарушат условия перемирия в Идлибе, которое было установлено по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Также спецпредставитель США по Сирии не исключил "другие действия".
Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно в консультациях с нашими европейскими союзниками, - цитирует слова американского дипломата РИА Новости.
Джеффри добавил, что страны НАТО рассматривают различные возможности, чтобы помочь Турции в Сирии. Среди вариантов помощи были названы "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности". При этом спецпредставитель США почти полностью исключил отправку сухопутных войск в Идлиб, назвав это самой крайней мерой.
Я подчеркиваю: это российская агрессия, потому что сирийский режим самостоятельно не мог проводить эту кампанию, - сказал Джеймс Джеффри.
Напомним, что неделей ранее в сирийской провинции Идлиб произошло резкое обострение. Турецкие военные поддержали артиллерийским огнём наступление боевиков, но получили ответный удар с воздуха и были вынуждены отступить вместе с террористами. А 5 марта Эрдоган прибыл в Москву для переговоров с Путиным, чтобы уладить дело миром.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
10 марта 2020, 03:35
В Эстонию - санитаров: Делягин в ответ на истерику Таллина напомнил о "политических блохах"
10 марта 2020, 01:35
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
10 марта 2020, 10:35
Грубое нарушение международных норм: В Совфеде России призвали наказать следователей по делу MH17
10 марта 2020, 07:35
Камни против автоматов: Жители деревни в Сирии развернули конвой армии США - СМИ
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
10 марта 2020, 12:35
"Мы повторим": Путин сделал жёсткое предупреждение врагам России
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
10 марта 2020, 09:35
"Бук" сорвал планы турок: Рой дерзких беспилотников уничтожен сирийским ЗРК...
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст ...
10 марта 2020, 07:35
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Мински...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
05 марта 2020, 13:35
"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.