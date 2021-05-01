"Это решение Вашингтона": Захарова рассказала, как США парализовали свои же консульства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как США парализовали работу своих же консульств. По её словам, Москва никому не запрещала работать, "это решение Вашингтона".

Так она прокомментировала решение США сократить свой консульский отдел, работающий в России на 75%. Теперь русским перестанут выдавать неиммиграционные визы, а американцев будут обслуживать только в экстренном порядке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России заявила, что Соединённые Штаты на протяжении многих лет систематически подрывали работу своих консульств, сужая возможности русских совершить поездку в Америку.

Чем именно будут заниматься дипломаты, решает страна, которая владеет консульствами. Соответственно, ответственность за сокращение консульского отдела лежит целиком и полностью на США. При этом сама Америка оправдывает свои действия, называя их "мерами воздействия на Москву".

"Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона - уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", - отметила Захарова в интервью, данном радио Sputnik, которое было выложено в YouTube.

Напомним, в апреле США выслали из страны десять русских дипломатов в качестве "санкций". Россия в ответ запретила работу на своей территории подконтрольным Госдепартаменту фондам и НКО.