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"Это решение Путина. Зеленский не против": Ковтун дал свой прогноз, чем закончится "нормандская" встреча

10 декабря 2019, 05:39  •  43 • В мире
Украинский политолог Вячеслав Ковтун прокомментировал встречу в "нормандском формате". По его словам, обязательно пройдёт личная встреча президента Украины Зеленского с Владимиром Путиным. "Это решение Путина. Зеленский не против", - говорит Ковтун.
Украинский политолог Вячеслав Ковтун рассказал Царьграду, чего украинцы ждут от поездки Зеленского на встречу в "нормандском формате". По словам Ковтуна, все ждут результатов переговоров и, главное, мира.
"Мне кажется, что встреча завершится подписанием документа, он уже согласован. Иначе бы не имело смысла встречаться. Там будет пункт о разведении сил на линии соприкосновения, и об обмене пленными, я думаю, 100 на 250, как уже говорят. Я уверен, что, если бы не было такой договорённости, тогда встречаться вообще не имеет смысла, это ударит по авторитету всех участников: и Путина, и Меркель, и Макрона, и Зеленского. Что касается личной встречи, как Кремль сообщил, она запланирована. Поэтому если Кремль сообщил, значит, она будет. Это решение Путина. Ну, и Зеленский против него не возражает", - подытожил Вячеслав Ковтун.
Политолог опроверг комментарии пользователей Сети, которые говорили о "боксёрской подготовке" Зеленского во время проводов в Париж.
"Вы придумываете то, чего нет. Там люди, у нас демократия, кто-то ждёт от президента одних решений, кто-то других. Общество разное. Но, в принципе, все готовы, хотят мира. Поэтому если он привезёт мир на приемлемых условиях, то не будет никаких особых протестов. Так что не выдумывайте", - заявил политолог.

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