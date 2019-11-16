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"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах

16 ноября 2019, 22:39  •  121 • Политика
Живший в США журналист Тим Кёрби частично подтвердил рассказ певца Алексея Лебединского об ужасах американской больницы. "Это реалии Америки", - сказал он об ожидании врача по 40 минут.
Певец Алексей Лебединский рассказал, что в американской больнице во время гипертонического криза вместо медицинской помощи его заставили 40 минут заполнять анкету, после чего объявили, что не могут ничем помочь из-за отсутствия препаратов. Его слова для Царьграда прокомментировал российский журналист американского происхождения Тим Кёрби.
Он подтвердил, что ожидание врача по 40 минут и бесконечное заполнение каких-то бумаг - это реалии США. То, что доктор приходит на 30 секунд, максимум на минуту, чтобы написать название лекарства, которое надо купить в магазине, - это тоже правда.
"Это реалии Америки. Я был на месте этого русского человека много раз: что надо очень долго ждать, потом врач приходит реально на 30 секунд, на минуту, мало говорит и потом что-то напишет, и потом надо в магазине купить лекарство - так и есть", - сказал Тим Кёрби в интервью Царьграду.
При этом он выразил сомнения в том, что в больнице США не нашлось необходимого лекарства. По словам журналиста, такого в американских медучреждениях никогда не случается.
"В настоящей американской больнице лекарства есть, даже в настоящем американском магазине все необходимые лекарства есть. Поэтому дефицита никакого нет", - заверил Тим Кёрби.
Он предположил, что Лебединский, вероятнее всего, был не в больнице, а в urgent care facility, которое является, по сути, псевдобольницей, точнее псевдо скорой помощью. Обычно в таких местах царит настоящий бардак и там действительно мог возникнуть дефицит лекарств, отметил журналист.

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