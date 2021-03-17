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"Это Путин приказал": Разведка США снова обвинила Россию во вмешательстве
17 марта 2021, 00:15 • 66 • Политика
Разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года. "Путин распорядился провести операции по дискредитации Байдена", - утверждает американское разведсообщество.
США снова обвинили Россию и лично президента Владимира Путина в попытке повлиять на американские выборы. Американское разведсообщество утверждает, что русские спецслужбы провели операцию по дискредитации кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии.
Разумеется, никаких доказательств "вмешательства" представлено не было. Вместо этого, как обычно, прозвучали заявления о том, что разведывательное сообщество "в высокой степени" уверено в своей оценке.
- говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.
Напомним, что в 2020 году Байден и Демпартия США справлялись с собственной дискредитацией без всякой посторонней помощи. Самый старый кандидат в президенты в прямом эфире забывал, где находится, о чём говорит и кто его окружает. А представители демократов, не стесняясь камер, устраивали махинации на выборах, и это видели все, у кого есть глаза. Поэтому очередная попытка свалить все провалы на Россию и Путина выглядит очень смешно.
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