Разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года. "Путин распорядился провести операции по дискредитации Байдена", - утверждает американское разведсообщество.

США снова обвинили Россию и лично президента Владимира Путина в попытке повлиять на американские выборы. Американское разведсообщество утверждает, что русские спецслужбы провели операцию по дискредитации кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии.

Разумеется, никаких доказательств "вмешательства" представлено не было. Вместо этого, как обычно, прозвучали заявления о том, что разведывательное сообщество "в высокой степени" уверено в своей оценке.

Мы считаем, что президент … Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии,

- говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.

Напомним, что в 2020 году Байден и Демпартия США справлялись с собственной дискредитацией без всякой посторонней помощи. Самый старый кандидат в президенты в прямом эфире забывал, где находится, о чём говорит и кто его окружает. А представители демократов, не стесняясь камер, устраивали махинации на выборах, и это видели все, у кого есть глаза. Поэтому очередная попытка свалить все провалы на Россию и Путина выглядит очень смешно.