Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
Главная / Политика

"Это Путин приказал": Разведка США снова обвинила Россию во вмешательстве

17 марта 2021, 00:15  •  66 • Политика
Разведка США заявила о попытках России повлиять на выборы 2020 года. "Путин распорядился провести операции по дискредитации Байдена", - утверждает американское разведсообщество.
США снова обвинили Россию и лично президента Владимира Путина в попытке повлиять на американские выборы. Американское разведсообщество утверждает, что русские спецслужбы провели операцию по дискредитации кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии.
Разумеется, никаких доказательств "вмешательства" представлено не было. Вместо этого, как обычно, прозвучали заявления о том, что разведывательное сообщество "в высокой степени" уверено в своей оценке.
Мы считаем, что президент … Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии,
- говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.
Напомним, что в 2020 году Байден и Демпартия США справлялись с собственной дискредитацией без всякой посторонней помощи. Самый старый кандидат в президенты в прямом эфире забывал, где находится, о чём говорит и кто его окружает. А представители демократов, не стесняясь камер, устраивали махинации на выборах, и это видели все, у кого есть глаза. Поэтому очередная попытка свалить все провалы на Россию и Путина выглядит очень смешно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
16 марта 2021, 22:25
Киев потребовал от Москвы объясниться за "нарушивший границы" вертолет
16 марта 2021, 22:25
Брюссель призвали отказаться от "Спутника V"
16 марта 2021, 22:25
"США никогда не смогут это изменить": Лавров сделал жёсткое заявление по Крыму
16 марта 2021, 22:25
Навальный из "концлагеря" насмешил французов "до слёз": Скоро скажет, что "заключён вместе с НЛО"
16 марта 2021, 22:25
Россию ждёт рост цен на хлеб и овощи: Эксперты назвали неожиданную причину
16 марта 2021, 22:25
"Я очень хочу": Поклонская призналась в президентских амбициях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.