"Это прямой сговор": Путин напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером

"У Вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?" - поинтересовался у президента России Андрей Ванденко в рамках интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Глава государства отметил, что такого ощущения у него нет. При этом он весьма резко отозвался о тех, кто в Европарламенте распространяет информацию о якобы одинаковой ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны.

"Чушь это собачья просто", - подчеркнул Путин и посоветовал обратиться к хронологии событий, предшествующих Второй мировой, начиная с 1918-1919 годов. В том числе обратил внимание на то, "кто и какие подписывал документы с Гитлером".

Глава государства отметил, что "секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это", и призвал также другие страны "по-честному" дать оценку поведению своего руководства в те времена.

"Пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент России напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером европейских лидерах того времени, отметив, что руководство нашей страны на подобное не пошло.

"Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран, там, и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, - обратил внимание Владимир Путин. - И нет ни одной подписи Сталин - Гитлер".

Зато были они у других. Президент России напомнил о бывших британском и французском премьер-министрах, а также о встречах Гитлера и польских властей. Последние так и вовсе поделили с фюрером Чехословакию. "Это прямой сговор", - высказал уверенность Путин.