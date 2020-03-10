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"Это прямой сговор": Путин напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером

10 марта 2020, 14:35  •  16 • Политика
Президент России Владимир Путин, комментируя домыслы в ЕП по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны, напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером европейских лидерах. А также напомнил о дележе Чехословакии между Гитлером и Польшей. "Это прямой сговор", - подчеркнул Путин.
"У Вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?" - поинтересовался у президента России Андрей Ванденко в рамках интервью для спецпроекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Глава государства отметил, что такого ощущения у него нет. При этом он весьма резко отозвался о тех, кто в Европарламенте распространяет информацию о якобы одинаковой ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны.
"Чушь это собачья просто", - подчеркнул Путин и посоветовал обратиться к хронологии событий, предшествующих Второй мировой, начиная с 1918-1919 годов. В том числе обратил внимание на то, "кто и какие подписывал документы с Гитлером".
Глава государства отметил, что "секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это", и призвал также другие страны "по-честному" дать оценку поведению своего руководства в те времена.
"Пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии", - подчеркнул Владимир Путин.
Президент России напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером европейских лидерах того времени, отметив, что руководство нашей страны на подобное не пошло.
"Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран, там, и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, - обратил внимание Владимир Путин. - И нет ни одной подписи Сталин - Гитлер".
Зато были они у других. Президент России напомнил о бывших британском и французском премьер-министрах, а также о встречах Гитлера и польских властей. Последние так и вовсе поделили с фюрером Чехословакию. "Это прямой сговор", - высказал уверенность Путин.
"Польша вместе с Гитлером поделили эту Чехословакию и, по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: "Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете, - на Тешинскую область", - продолжил мысль российский лидер. - Это прямой сговор. Ну, прочитайте, всё в документах есть. Я вот из архива поднял это всё и посмотрел, почитал. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны".

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