"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США потребовали извиниться

МИД России направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ. Российские активисты собрали 20 270 подписей под обращением с требованием, чтобы посольство США принесло извинения за эти действия и никогда больше их не повторяло. Также в обращении содержится призыв к руководству России дать отпор пропаганде однополых отношений и защитить традиционные ценности.

По мнению российских общественных деятелей, вывешивая радужные ЛГБТ-флаги, США пытаются навязать России гомосексуализм в качестве "ценности". Отмечается, что в 2019 году президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам вешать радужный флаг на официальные флагштоки. Однако дипломаты США обходят этот запрет, вешая "ЛГБТ-знамёна" на стены или раскрашивая свои здания в радужные цвета.

Это явная провокация, которая демонстрирует презрение к России, нашим традиционным ценностям, вере и убеждениям, - говорится на сайте CitizenGO, где размещена петиция.

В этой связи активисты требуют, чтобы посольство США опустило радужный флаг, принесло извинения за свои провокационные действия и никогда их не повторяло. Кроме того, МИД России, Госдума и Совфед должны публично осудить действия посольства США, считают авторы петиции.