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"Это провокация, демонстрирующая презрение к России": От посольства США потребовали извиниться

28 июля 2020, 07:05  •  54 • Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канаде из-за радужных флагов. "Это явная провокация, которая демонстрирует презрение к России", - считают авторы петиции, требующей извинений от посольства США. Под документом подписались 20 270 граждан России.
МИД России направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ. Российские активисты собрали 20 270 подписей под обращением с требованием, чтобы посольство США принесло извинения за эти действия и никогда больше их не повторяло. Также в обращении содержится призыв к руководству России дать отпор пропаганде однополых отношений и защитить традиционные ценности.
По мнению российских общественных деятелей, вывешивая радужные ЛГБТ-флаги, США пытаются навязать России гомосексуализм в качестве "ценности". Отмечается, что в 2019 году президент США Дональд Трамп запретил американским посольствам вешать радужный флаг на официальные флагштоки. Однако дипломаты США обходят этот запрет, вешая "ЛГБТ-знамёна" на стены или раскрашивая свои здания в радужные цвета.
Это явная провокация, которая демонстрирует презрение к России, нашим традиционным ценностям, вере и убеждениям, - говорится на сайте CitizenGO, где размещена петиция.
В этой связи активисты требуют, чтобы посольство США опустило радужный флаг, принесло извинения за свои провокационные действия и никогда их не повторяло. Кроме того, МИД России, Госдума и Совфед должны публично осудить действия посольства США, считают авторы петиции.

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