"Это провал!": Новогодние "победы" Зеленского разоблачили жители Украины

"Победы", которые озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время своего новогоднего выступления, вывели из себя жителей страны. "Это провал спичрайтера!", - пишут пользователи.

В частности, из себя жителей Украины вывел "рапорт" Зеленского о победах учителей, врачей и спортсменов Украины. По мнению комментаторов, Зеленский не только не имеет отношения к победам представителей этих профессий, но и делает всё, чтобы лучшие специалисты скорее покидали страну.

По мнению журналиста Ольги Палий, 20 минут новогоднего выступления Зеленского - "это слишком".

"Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!", - отметила она, комментируя выступление президента.

Бывший министр социальной политики Андрей Рева отметил, что Зеленский таким образом обезоруживает своих оппонентов.

"Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", - отметил он.

По словам экс-чиновника, дело в том, что Зеленскому нечего сказать гражданам, "поэтому шутник скрывался за другими".

"Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование", - отметил он, добавив, что в реальности "66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, ещё почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й - первый квартал 2021 года".

Другие пользователи отмечают, что Зеленский попросту не имеет никакого отношения к успеху украинских специалистов.