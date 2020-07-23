"Это против семьи и ребёнка, это чудовищно": Шафран устроила взбучку "клубу взаимного обожания"

Журналист Анна Шафран выступила на слушаниях в Общественной палате РФ. В начале своего выступления она продемонстрировала, что многие из политиков, выступающих в поддержку закона-"ловушки для семьи", ушли, не став слушать доводов тех, кто не согласен с законопроектом.

Шафран назвала тех, кто выступал в поддержку закона по корректировке ГПК, Семейного кодекса и закона "О полиции", "клубом взаимного обожания". Примечательно, подчеркнула она, что тех, у кого есть претензии к проекту закона, попросили предоставить их в письменной форме, даже не желая полноценно выслушать их позицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Законопроект Крашенинникова-Клишаса. Обсуждение сегодня в Общественной Палате РФ. Закон, на мой взгляд, в корне противоречащий смыслу поправок в Конституцию, которые накануне были приняты большинством граждан РФ. И речь тут вовсе не о сохранении семьи и интересах ребёнка. Закон об экспресс-судах в 24 часа, к которым ни один родитель не успеет подготовиться в такой короткий срок. Закон даёт явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребенка заранее. Детозащитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребенка. Проект устанавливает закрытое слушание дел. Это исключит возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же появился на свет со скоростью звука. Всё тот же вопрос: зачем? Моё выступление. Публикация от Anna Shafran (@shafran_anna) 23 Июл 2020 в 6:15 PDT

Однако, указала журналистка, получившие мандат обязаны знать мнение общественности.

В своей речи она указала, что некоторые формулировки законопроекта попросту чудовищны. К примеру, то, что предлагается изымать детей у родителей, которые больны.

Также вызывает вопросы процедура экспресс-судов по изъятию ребёнка.

"Закон даёт явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребёнка заранее. Детозащитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребёнка. Проект устанавливает закрытое слушание дел. Это исключит возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же появился на свет со скоростью звука", - объяснила она своё мнение в Instagram.

В целом же, подчёркивает Шафран, удивительно, что разрабатываемый в течение трёх лет закон группы сенаторов, который устраняет шероховатости в действующей системе, задвинут на задний план. А вот вместо него предлагается обсуждать, по сути, ювенальный проект, о котором до недавнего времени общественность даже не знала.