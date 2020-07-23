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"Это против семьи и ребёнка, это чудовищно": Шафран устроила взбучку "клубу взаимного обожания"
23 июля 2020, 23:05 • 26 • Политика
Журналист и ведущая Анна Шафран на слушаниях в Общественной палате РФ устроила взбучку "клубу взаимного обожания". Она выдвинула ряд претензий относительно закона по корректировке ГПК, Семейного кодекса и закона "О полиции" в части изъятия несовершеннолетних у родителей. По её словам, некоторые формулировки попросту чудовищны и в целом не направлены на соблюдение интересов детей и семьи.
Журналист Анна Шафран выступила на слушаниях в Общественной палате РФ. В начале своего выступления она продемонстрировала, что многие из политиков, выступающих в поддержку закона-"ловушки для семьи", ушли, не став слушать доводов тех, кто не согласен с законопроектом.
Шафран назвала тех, кто выступал в поддержку закона по корректировке ГПК, Семейного кодекса и закона "О полиции", "клубом взаимного обожания". Примечательно, подчеркнула она, что тех, у кого есть претензии к проекту закона, попросили предоставить их в письменной форме, даже не желая полноценно выслушать их позицию.
Однако, указала журналистка, получившие мандат обязаны знать мнение общественности.
В своей речи она указала, что некоторые формулировки законопроекта попросту чудовищны. К примеру, то, что предлагается изымать детей у родителей, которые больны.
Также вызывает вопросы процедура экспресс-судов по изъятию ребёнка.
"Закон даёт явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребёнка заранее. Детозащитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребёнка. Проект устанавливает закрытое слушание дел. Это исключит возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же появился на свет со скоростью звука", - объяснила она своё мнение в Instagram.
В целом же, подчёркивает Шафран, удивительно, что разрабатываемый в течение трёх лет закон группы сенаторов, который устраняет шероховатости в действующей системе, задвинут на задний план. А вот вместо него предлагается обсуждать, по сути, ювенальный проект, о котором до недавнего времени общественность даже не знала.
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