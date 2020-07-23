Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
Главная / Политика

"Это против семьи и ребёнка, это чудовищно": Шафран устроила взбучку "клубу взаимного обожания"

23 июля 2020, 23:05  •  26 • Политика
Журналист и ведущая Анна Шафран на слушаниях в Общественной палате РФ устроила взбучку "клубу взаимного обожания". Она выдвинула ряд претензий относительно закона по корректировке ГПК, Семейного кодекса и закона "О полиции" в части изъятия несовершеннолетних у родителей. По её словам, некоторые формулировки попросту чудовищны и в целом не направлены на соблюдение интересов детей и семьи.
Журналист Анна Шафран выступила на слушаниях в Общественной палате РФ. В начале своего выступления она продемонстрировала, что многие из политиков, выступающих в поддержку закона-"ловушки для семьи", ушли, не став слушать доводов тех, кто не согласен с законопроектом.
Шафран назвала тех, кто выступал в поддержку закона по корректировке ГПК, Семейного кодекса и закона "О полиции", "клубом взаимного обожания". Примечательно, подчеркнула она, что тех, у кого есть претензии к проекту закона, попросили предоставить их в письменной форме, даже не желая полноценно выслушать их позицию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Законопроект Крашенинникова-Клишаса. Обсуждение сегодня в Общественной Палате РФ. Закон, на мой взгляд, в корне противоречащий смыслу поправок в Конституцию, которые накануне были приняты большинством граждан РФ. И речь тут вовсе не о сохранении семьи и интересах ребёнка. Закон об экспресс-судах в 24 часа, к которым ни один родитель не успеет подготовиться в такой короткий срок. Закон даёт явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребенка заранее. Детозащитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребенка. Проект устанавливает закрытое слушание дел. Это исключит возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же появился на свет со скоростью звука. Всё тот же вопрос: зачем? Моё выступление.
Публикация от Anna Shafran (@shafran_anna)
Однако, указала журналистка, получившие мандат обязаны знать мнение общественности.
В своей речи она указала, что некоторые формулировки законопроекта попросту чудовищны. К примеру, то, что предлагается изымать детей у родителей, которые больны.
Также вызывает вопросы процедура экспресс-судов по изъятию ребёнка.
"Закон даёт явное стартовое преимущество органу опеки или полиции, которые могут подготовиться к отобранию ребёнка заранее. Детозащитные структуры по законопроекту просто получают разнообразие способов отобрания ребёнка. Проект устанавливает закрытое слушание дел. Это исключит возможность нормальной поддержки общественности и СМИ в случаях беспредела. И опять же появился на свет со скоростью звука", - объяснила она своё мнение в Instagram.
В целом же, подчёркивает Шафран, удивительно, что разрабатываемый в течение трёх лет закон группы сенаторов, который устраняет шероховатости в действующей системе, задвинут на задний план. А вот вместо него предлагается обсуждать, по сути, ювенальный проект, о котором до недавнего времени общественность даже не знала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 16:05
Свидетель подтвердил слова эксперта о странностях на борту MH17
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 12:05
Козак чётко прервал увиливания Киева и добился согласования перемирия в Донбассе. ВСУ ответили огнём
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - призна...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.