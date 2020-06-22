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"Это против народа идти": Володин раскритиковал призывающих игнорировать голосование по поправкам
22 июня 2020, 09:00 • 73 • Политика
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин раскритиковал тех, кто призывает игнорировать общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. "Это против народа идти", - заявил он и объяснил, зачем нужно менять основной закон страны.
Спикер Госдумы в интервью "России 24" заявил, что абсолютно все поправки в Конституцию направлены на защиту прав жителей государства и повышение их благосостояния. По словам Володина, они сделают страну сильнее.
"Это другой уровень развития страны", - добавил он.
Володин раскритиковал тех, кто призывает не принимать участия в голосовании.
"Это против народа идти", - подчеркнул политик.
По его словам, каждая поправка - решение той или иной проблемы граждан России и государства в целом. В числе прочего, поправки сделают более доступной качественную медицинскую помощь, усилят меры социальной поддержки.
О принятии поправок в Конституцию народ выскажет своё мнение 1 июля в ходе общероссийского голосования. Этот день в стране будет выходным.
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