"Это против народа идти": Володин раскритиковал призывающих игнорировать голосование по поправкам

Спикер Госдумы в интервью "России 24" заявил, что абсолютно все поправки в Конституцию направлены на защиту прав жителей государства и повышение их благосостояния. По словам Володина, они сделают страну сильнее.

"Это другой уровень развития страны", - добавил он.

Володин раскритиковал тех, кто призывает не принимать участия в голосовании.

"Это против народа идти", - подчеркнул политик.

По его словам, каждая поправка - решение той или иной проблемы граждан России и государства в целом. В числе прочего, поправки сделают более доступной качественную медицинскую помощь, усилят меры социальной поддержки.

О принятии поправок в Конституцию народ выскажет своё мнение 1 июля в ходе общероссийского голосования. Этот день в стране будет выходным.