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"Это просто жалость к Украине": Несогласование транзита газа вынудит Киев продать свои мощности - Журавлев

19 сентября 2019, 17:39  •  273 • Политика
Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" прокомментировал обстановку вокруг трёхсторонней встречи по газу, которая должна пройти в Брюсселе 19 сентября. "Это просто жалость к Украине", - объяснил он десятилетия транзита, добавив, что сейчас Киев фактически находится в ловушке.
"Если они идут в Европу, они должны, если контракта нет, что скорее всего и будет, вряд ли его подпишут - они обязаны выставить свои транзитные мощности на аукцион", - напомнил политик.
Более того, такой инцидент был, отметил Журавлев. "В Армению мы с 1 января до 15 марта поставляли ровно так же, они тоже не хотели подписывать контракт, мы ровно так же поставляли газ. Они выставили на аукцион, мы их купили, им этот газ шел в Армению через Грузию", - напомнил Журавлев.
По его словам, в случае с Украиной - абсолютно аналогичная ситуация. "У них козырей-то - раз-два и обчелся. Пришли в суд - ну мы потеряем денежки, ну будьте добры, вы холодильники защищаете - и нас защитите. Они говорят - ну ладно, что же делать, действительно", - пояснил политик, слова которого было прерваны аплодисментами.
"Почему мы прокачиваем через Украину? Это годами, десятилетиями было, и больше того - это не слабость Газпрома, это просто жалость к Украине", - пояснил Журавлев.
"Кому выгоден этот кризис с газом? Ведь если ты теряешь независимость, уж точно это невыгодно", - отметил политик.
В конце концов, происходящее выгодно даже Соединенным Штатам, подчеркнул глава "Родины".
"Они свой газик как раз через Польшу будут туда закачивать, и рынки эти будут завоевывать, а Украина будет терять. А мы-то все равно сделаем. Даже если вообще в Европу не будем поставлять, хотя бы Хабаровск и Красноярск газифицируем. Тем, у кого есть ресурс, нельзя его загнать в тупик. Вот невозможно это сделать", - заключил политик под аплодисменты зала.

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