"Это просто цирк": Защитнику прав русских в Казахстане не дали гражданство России - политолог

Политолог Роман Антоновский резко высказался в ответ на решение не предоставлять гражданство России защитнику прав русских в Казахстане. "Это просто цирк", - подчеркнул Антоновский.

Русскому империалисту и этническому казаху Ермеку Тайчибекову отказали в предоставлении гражданства России. Как пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отказ последовал по причине судимости Тайчибекова.

Судимость Тайчибекова не снята, поэтому запустить процедуру предоставления гражданства России и не предоставляется возможным. Однако здесь есть важные нюансы, на которые в том числе указал политолог Роман Антоновский:

Это просто цирк. Ермеку Тайчибекову Россия отказала в гражданстве, так как у него есть судимость за… Защиту прав русских!

Действительно, Тайчибеков вёл общественную деятельность в защиту русского населения Казахстана, о чём Царьград ранее уже рассказывал.

И теперь он находится в заключении и, более того, заявляет через адвоката о нарушении прав.

Роман Антоновский напомнил о резонансных преступлениях, совершённых в России бандами, где состояли приехавшие в нашу страну, например, из Азербайджана и Армении. И у этих бандитов было гражданство России, хотя они совершали преступления против русских. А с Тайчибековым, как считает Антоновский, просто абсурдная ситуация.