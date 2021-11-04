Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей ...
Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лиц...
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суто...
Главная / Политика

"Это просто цирк": Защитнику прав русских в Казахстане не дали гражданство России - политолог

04 ноября 2021, 02:55  •  28 • Политика
Политолог Роман Антоновский резко высказался в ответ на решение не предоставлять гражданство России защитнику прав русских в Казахстане. "Это просто цирк", - подчеркнул Антоновский.
Русскому империалисту и этническому казаху Ермеку Тайчибекову отказали в предоставлении гражданства России. Как пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отказ последовал по причине судимости Тайчибекова.
Судимость Тайчибекова не снята, поэтому запустить процедуру предоставления гражданства России и не предоставляется возможным. Однако здесь есть важные нюансы, на которые в том числе указал политолог Роман Антоновский:
Это просто цирк. Ермеку Тайчибекову Россия отказала в гражданстве, так как у него есть судимость за… Защиту прав русских!
Действительно, Тайчибеков вёл общественную деятельность в защиту русского населения Казахстана, о чём Царьград ранее уже рассказывал.
И теперь он находится в заключении и, более того, заявляет через адвоката о нарушении прав.
Роман Антоновский напомнил о резонансных преступлениях, совершённых в России бандами, где состояли приехавшие в нашу страну, например, из Азербайджана и Армении. И у этих бандитов было гражданство России, хотя они совершали преступления против русских. А с Тайчибековым, как считает Антоновский, просто абсурдная ситуация.
Человек много лет за спасибо, будучи влиятельным казахским бизнесменом и блогером, качал "русскую и пророссийскую повестку" в Казахстане, а его не только не поддержали, но и бросили в трудную минуту, - подчеркнул Антоновский, продолжив: - Российский паспорт для людей из других стран давно должен стать аналогом ордена за заслуги перед Россией, который надо заслужить, а не красной книжкой, которую можно банально купить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





28
Источник
Похожие новости
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
03 ноября 2021, 21:00
"Мировое правительство", говорите? Лондон получил возможность управлять лучшими умами в России
03 ноября 2021, 21:00
Экстремистам закон не писан. Карачаевские националисты приравняли СССР к Третьему рейху
03 ноября 2021, 23:20
Зеленский "загнал в угол" Байдена на саммите в Глазго - СМИ
03 ноября 2021, 21:35
«Циркон» надвигается: новые ракеты поступят в войска в 2022-м
03 ноября 2021, 22:45
Минобороны: "Белые каски" готовят новый удар по Дамаску
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 18:45
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
30 октября 2021, 18:25
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
31 октября 2021, 09:00
"Газпром" ставит эксперимент на Украине. Ей не нравится
01 ноября 2021, 19:25
Украинские силовики массово дезертируют в Донбассе. Пропаганда обманула
29 октября 2021, 21:25
Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
29 октября 2021, 04:30
Готовится масштабная провокация: США призвали своих союзников в ЕС "накачать" Украину оружием
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.