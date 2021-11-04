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"Это просто цирк": Защитнику прав русских в Казахстане не дали гражданство России - политолог
04 ноября 2021, 02:55 • 28 • Политика
Политолог Роман Антоновский резко высказался в ответ на решение не предоставлять гражданство России защитнику прав русских в Казахстане. "Это просто цирк", - подчеркнул Антоновский.
Русскому империалисту и этническому казаху Ермеку Тайчибекову отказали в предоставлении гражданства России. Как пояснила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отказ последовал по причине судимости Тайчибекова.
Судимость Тайчибекова не снята, поэтому запустить процедуру предоставления гражданства России и не предоставляется возможным. Однако здесь есть важные нюансы, на которые в том числе указал политолог Роман Антоновский:
Действительно, Тайчибеков вёл общественную деятельность в защиту русского населения Казахстана, о чём Царьград ранее уже рассказывал.
И теперь он находится в заключении и, более того, заявляет через адвоката о нарушении прав.
Роман Антоновский напомнил о резонансных преступлениях, совершённых в России бандами, где состояли приехавшие в нашу страну, например, из Азербайджана и Армении. И у этих бандитов было гражданство России, хотя они совершали преступления против русских. А с Тайчибековым, как считает Антоновский, просто абсурдная ситуация.
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