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"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко

19 мая 2020, 23:55  •  76 • Политика
Леонид Кравчук заклеймил позором Петра Порошенко, который руководил Украиной под контролем Вашингтона. "Это просто стыд", - заявил первый президент страны.
Действия экс-президента Украины Петра Порошенко, который выполнял приказы бывшего вице-президента США Джо Байдена, являются позором. Об этом РИА ФАН заявил первый глава государства Леонид Кравчук.
Как считает политик, записи переговоров между Порошенко и Байденом позволяют признать очевидное: Киев находится под внешним управлением Вашингтона.
"Это просто стыд, когда какая-то, даже очень высокопоставленная особа, пусть и такой страны, как США, непосредственно вмешивается в наши внутренние дела и манипулирует президентом Украины так, как цыган солнцем", - заявил политик.
Напомним, компромат опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. В частности, Порошенко отправил по требованию Джо Байдена в отставку генпрокурора Виктора Шокина, который копал под компанию Burisma Group, связанную с сыном бывшего американского вице-президента.
Действия Порошенко подпадают под статью "Госизмена". Кроме того, это очередной козырь для президента США Дональда Трампа в борьбе с Байденом на грядущих выборах.

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