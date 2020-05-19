"Это просто стыд": Кравчук заклеймил позором Порошенко

Действия экс-президента Украины Петра Порошенко, который выполнял приказы бывшего вице-президента США Джо Байдена, являются позором. Об этом РИА ФАН заявил первый глава государства Леонид Кравчук.

Как считает политик, записи переговоров между Порошенко и Байденом позволяют признать очевидное: Киев находится под внешним управлением Вашингтона.

"Это просто стыд, когда какая-то, даже очень высокопоставленная особа, пусть и такой страны, как США, непосредственно вмешивается в наши внутренние дела и манипулирует президентом Украины так, как цыган солнцем", - заявил политик.

Напомним, компромат опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. В частности, Порошенко отправил по требованию Джо Байдена в отставку генпрокурора Виктора Шокина, который копал под компанию Burisma Group, связанную с сыном бывшего американского вице-президента.

Действия Порошенко подпадают под статью "Госизмена". Кроме того, это очередной козырь для президента США Дональда Трампа в борьбе с Байденом на грядущих выборах.