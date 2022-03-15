"Это просто смешно": Экономист объяснил, почему Запад опоздал с санкциями на пару веков

Экономист Василий Колташов считает, что с очередным пакетом санкций, касающимся предметов роскоши, Запад опоздал. Если и запрещать что-то подобное в отношении России, то нужно было на пару веков раньше. "Это просто смешно", - добавил эксперт.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России будет введён четвёртый пакет санкций. ЕС намерен лишить Россию статуса страны наибольшего благоприятствования на рынках Европы, а обеспеченным жителям нашей страны запретят покупать предметы роскоши.

По мнению Василия Колташова, обозначенного фон дер Ляйен статуса Россию лишили ещё восемь лет назад, а по поводу покупки предметов роскоши ситуация и вовсе граничит с абсурдом.

Во-первых, непонятно, кому конкретно запретят покупать эти предметы роскоши. Во-вторых, удар будет нанесён в основном не по России, а как раз по торговле самой Европы.

Экономист считает, что с подобными санкциями Европа опоздала по крайней мере на два с лишним века. Более 200 лет назад такие меры могли бы что-то изменить, сейчас – точно нет.

"Решение явно странное. Российский генералитет не справится без золотых подсвечников, красивых картин? Это не французские генералы XVIII века, так называемого галантного века! В современных реалиях это просто смешно", - приводят "Народные Новости" слова эксперта.