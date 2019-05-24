"Это просто шутка": В администрации президента не будут реагировать на петицию об отставке Зеленского

По его словам, петиция не является "основанием для реагирования", а появилась она потому, что "некоторая часть населения" недовольна радикальными действиями нового украинского гаранта.

"Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их переубеждения, чтобы они стали нашими единомышленниками", - цитирует слова Богдана ТАСС.

Обращение было зарегистрировано 22 мая. Автор петиции, Безрук Максим, утверждает, что "первые шаги нового главы государства разочаровали население Украины. Кроме того, считает Максим, на самом деле Зеленский не имеет поддержки 73% избирателей. Такими цифрами выразился протест населения, который "он смог консолидировать".