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"Это просто шутка": В администрации президента не будут реагировать на петицию об отставке Зеленского
24 мая 2019, 05:54 • 46 • В мире
Петиция об отставке нового украинского президента, размещенная на его официальном сайте, успела набрать больше 30 тысяч подписей. Однако Зеленский на нее реагировать не будет. "Это просто шута", - заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
По его словам, петиция не является "основанием для реагирования", а появилась она потому, что "некоторая часть населения" недовольна радикальными действиями нового украинского гаранта.
Обращение было зарегистрировано 22 мая. Автор петиции, Безрук Максим, утверждает, что "первые шаги нового главы государства разочаровали население Украины. Кроме того, считает Максим, на самом деле Зеленский не имеет поддержки 73% избирателей. Такими цифрами выразился протест населения, который "он смог консолидировать".
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