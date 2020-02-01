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"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России

01 февраля 2020, 20:54  •  130 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на фоне обсуждения китайского коронавируса вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России. "Это просто позорище!" - заявила парламентарий, рассуждая о процветающем аптечном бизнесе в нашей стране и его некоторых нюансах.
Пока весь мир обсуждает смертоносный китайский вирус, депутат Госдумы Наталья Поклонская озаботилась российскими проблемами, связанными с лекарствами. На своей странице в социальной сети Instagram она отметила, что "у нас очень дорого болеть".
"Лекарства (не от коронавируса, а от обычного гриппа) стоят безумных денег… - пояснила Поклонская, напомнив, что сейчас как раз сезон простуд. - Сходить в аптеку за всякими целебными таблеточками и порошочками - отдать пару тысяч рублей. Многим людям это сильно бьёт по карману".
Рассуждая о процветающем аптечном бизнесе в нашей стране и его некоторых нюансах, депутат указала на то, что "многие аптеки превратились в самые настоящие супермаркеты, которые заботятся только лишь о собственной прибыли, а не о здоровье людей".
"Это просто позорище!" - заявила Поклонская, рассказывая о "маркетинговых контрактах" и ухищрениях, с помощью которых покупателя в аптеке уговаривают взять определённое лекарство.
"У нас и так страшная эпидемия наглости, жадности и коррупции…" - вскрыла проблему России Поклонская. И сделала сразу несколько предложений.
Парламентарий считает, что необходимо "провести тщательную проверку аптек". Кроме того, она считает необходимым государству инвестировать в производство "недорогих, но при этом качественных отечественных аналогов зарубежных" лекарств.
Третий пункт касается учёных-мошенников, которые разрабатывают "пустышки" вместо лекарств. Их Поклонская предлагает сажать в тюрьму на несколько лет.
Фото: скриншот instagram/nv_poklonskaya

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