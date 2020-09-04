"Это просто для них мусор": Киев отказался признавать людьми жителей Донбасса

Политик прокомментировал документ так называемого Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в котором анонсируется стратегия экономического восстановления Донбасса. Бывший депутат обратил внимание, что жители Донбасса упоминаются как "людской капитал".

Для обеспечения условий возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий информируем о начале работы над проектом "Стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в документе.

Скриншот: Telegram/Алексей Журавко

Журавко признался, что такое отношение напомнило ему рабовладельческий Рим. Он выразил уверенность, что за инициативой министерства стояли Европа и США, которые считают украинцев не людьми, а "говорящими средствами обогащения". А Зеленский и его правительство полностью в этом расписались.

Жители Донбасса - это просто для них мусор, так называемый людской капитал, как автомашины, станки, вёдра, лопаты и грабли. Выходит, что население Донбасса, по версии правительства Украины, не люди, - пишет политик в Telegram.

Скриншот: Telegram/Алексей Журавко