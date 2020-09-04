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"Это просто для них мусор": Киев отказался признавать людьми жителей Донбасса

04 сентября 2020, 22:25  •  90 • Политика
Киев отказался признавать людьми жителей Донбасса. Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отметил, что население Юго-Востока для украинской власти - "просто мусор".
Политик прокомментировал документ так называемого Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, в котором анонсируется стратегия экономического восстановления Донбасса. Бывший депутат обратил внимание, что жители Донбасса упоминаются как "людской капитал".
Для обеспечения условий возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий информируем о начале работы над проектом "Стратегии экономического восстановления Донбасса", - говорится в документе.
Скриншот: Telegram/Алексей Журавко
Журавко признался, что такое отношение напомнило ему рабовладельческий Рим. Он выразил уверенность, что за инициативой министерства стояли Европа и США, которые считают украинцев не людьми, а "говорящими средствами обогащения". А Зеленский и его правительство полностью в этом расписались.
Жители Донбасса - это просто для них мусор, так называемый людской капитал, как автомашины, станки, вёдра, лопаты и грабли. Выходит, что население Донбасса, по версии правительства Украины, не люди, - пишет политик в Telegram.
Скриншот: Telegram/Алексей Журавко

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