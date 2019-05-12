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"Это просто бряцание оружием": Эксперт о назревающем конфликте между Ираном и США

12 мая 2019, 23:54  •  59 • В мире
Джон Болтон пригрозил Ирану отправкой к его берегам авианосной ударной группы "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков. В ответ глава КСИР Хосейн Салами пообещал в случае чего "нанести США удар прямо в голову". Назревающий конфликт между Ираном и США, по мнению эксперта Семена Багдасарова, это всего лишь "бряцание оружием".
Помощник Трампа по национальной безопасности угрожает не только направить в регион авианосец и бомбардировщики. По его словам, позднее к группировке, которая будет находиться в зоне ответственности Центрального командования ВС США, присоединятся батарея ЗРК Patriot и транспортный корабль USS Arlington.
"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем им удар в голову", - заявил командующий КСИР. По его мнению, США не рискнут использовать против Тегерана свои авианосцы.
Ситуацию прокомментировал в беседе с Nation News директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, который уверен в том, что дальше "бряцания оружием" стороны не пойдут.
Эксперт напомнил, что все это уже повторялось, и не раз. То американцы грозят заминировать пролив, одновременно спровоцировав проблемы для всех нефтедобывающих стран Персидского залива, то посылают свои авианосные группы.
Багдасаров выделил три стратегические линии США по отношению к Ирану. Прежде всего, Вашингтон продолжит экономическое давление на Тегеран, причем санкции будут комплексные и очень эффективные, в отличие от тех, которые действуют в отношении России.
И последствия этого давления уже видны. Недавно президент Хасан Рухани вынужден был признать, что по сравнению с 2018 годом в текущем году бюджет Ирана сократился в два раза.
Следующая линия – активная поддержка оппозиционных сил внутри Исламской Республики Иран, а затем США постараются сформировать так называемое "правительство в изгнании". Третья линия – поддержка сепаратистских движений в Иране.
"Вот по этим направлениям Штаты будут давить Иран, а прямого военного столкновения не будет. Чтобы оккупировать Иран, американцам нужна армия численностью от 500 тыс. до миллиона военнослужащих, поэтому все это - бряцание оружием и только", - заключил Семен Багдасаров.

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