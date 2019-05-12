"Это просто бряцание оружием": Эксперт о назревающем конфликте между Ираном и США

Помощник Трампа по национальной безопасности угрожает не только направить в регион авианосец и бомбардировщики. По его словам, позднее к группировке, которая будет находиться в зоне ответственности Центрального командования ВС США, присоединятся батарея ЗРК Patriot и транспортный корабль USS Arlington.

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем им удар в голову", - заявил командующий КСИР. По его мнению, США не рискнут использовать против Тегерана свои авианосцы.

Ситуацию прокомментировал в беседе с Nation News директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, который уверен в том, что дальше "бряцания оружием" стороны не пойдут.

Эксперт напомнил, что все это уже повторялось, и не раз. То американцы грозят заминировать пролив, одновременно спровоцировав проблемы для всех нефтедобывающих стран Персидского залива, то посылают свои авианосные группы.

Багдасаров выделил три стратегические линии США по отношению к Ирану. Прежде всего, Вашингтон продолжит экономическое давление на Тегеран, причем санкции будут комплексные и очень эффективные, в отличие от тех, которые действуют в отношении России.

И последствия этого давления уже видны. Недавно президент Хасан Рухани вынужден был признать, что по сравнению с 2018 годом в текущем году бюджет Ирана сократился в два раза.

Следующая линия – активная поддержка оппозиционных сил внутри Исламской Республики Иран, а затем США постараются сформировать так называемое "правительство в изгнании". Третья линия – поддержка сепаратистских движений в Иране.