"Это просто бред, сапоги всмятку". Путин ответил Западу на все обвинения сразу

В беседе с руководителями западных информагентств Владимир Путин вынес приговор США: "Уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза". То есть к полной гибели, всерьёз. А всё потому, что не уважают Россию.

Вторая часть разговора президента России с руководителями мировых информационных агентств едва ли не интереснее первой. Если руководители азиатских СМИ обращались к Владимиру Путину как к лидеру великой державы, от которой зависит решение многих проблем в регионе, то "западные партнёры", за редким исключением, пришли к Путину, чтобы ещё раз озвучить привычный набор обвинений в адрес России: демократии недостаточно, иностранных агентов угнетают, независимым СМИ не дают работать, да ещё и Белоруссию поддерживают, несмотря ни на что.

Иностранных агентов не мы придумали

Конечно, они рассчитывали выглядеть очень смелыми и "независимыми" в глазах своей аудитории и спонсоров, но смутить Владимира Путина, конечно, не получилось.

Получилось совсем другое: президент России спокойно, твёрдо и афористично сформулировал главные ценности российской внешней политики и заодно приговорил Соединённые Штаты Америки.

По сути, с западными СМИ шёл разговор всего на одну тему: о двойных стандартах, о том, что Россию обвиняют именно и только в том, что Запад считает совершенно правильным делать по отношению к своим гражданам и на своей территории. Взять хотя бы отношение к несистемной оппозиции. Вы говорите, что это у нас оппозиция ущемляется государством. Но вот протестующие в США вошли в конгресс. И теперь их обвиняют в заговоре с целью захвата власти, им грозит от 15 лет до пожизненного заключения. Однако обвинения в подавлении оппозиции по-прежнему относятся к России.

Вот австрийский журналист недоволен поведением президента Белоруссии Лукашенко – Путину приходится спросить его, что он думает о посадке в Вене самолёта президента Боливии Эво Моралеса. Президентского самолёта независимой страны, подчёркивает Владимир Путин, для которого независимость, суверенитет – это и есть высшая ценность в политике, в отношениях с Западом.

Или вот, к примеру, регистрация организаций и СМИ – "иностранных агентов". "Это мы, что ли, придумали?" – спрашивает Путин. Нет, мы только отразили западный опыт и только с одной целью – чтобы в наши дела вмешивались как можно меньше. Мы ничего особенного не хотим – только минимизировать воздействие на наши внутренние дела. А Запад, в свою очередь, только и делает, что предпринимает всё новые попытки вмешательства.

Красная черта и судьба империй

Суверенитет, независимость – это та красная черта, которую Россия по отношению к себе не позволяет и не позволит перейти – и именно эта мысль оказывается недоступной и непонятной ни в Европе, ни в Америке, ни политикам, ни обслуживающим их журналистам.

Их задача в диалоге была проста – "поддеть" Путина, вынудить его выйти из себя. Невыполнимая задача, но понятная – по сути-то, противопоставить российской позиции нечего. Поэтому, например, руководитель британского информагентства цитирует недавно назначенного главу британской разведки: "Россия – это пример увядающей державы". И получает в ответ: "Если Россия – увядающая держава, тогда чего переживать? Ведите себя спокойно и не вмешивайтесь в наши дела".

Однако влияние России на самом деле таково, что от её мнения зависит очень многое в мире. Весь мир ждёт встречи в Швейцарии Владимира Путина и Джо Байдена. Можно ли ожидать от встречи прорыва, спрашивают президента России. И получают в ответ в высшей степени скептическое: прорыва ожидать не стоит. У нас, действительно, есть общие интересы, отмечает Путин, а Байден, действительно, опытный политик. Но пока не решён главный вопрос: о том, как в принципе строить отношения между Россией и Америкой. "Нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга" – однако этот простой принцип не выполняется.

"Не мы загнали отношения в то состояние, в котором они находятся сейчас. Мы, что ли, вводим эти санкции? Без повода вообще, просто потому, что Россия существует".

Именно в этот момент в ответе на вопрос представителя Associated Press звучит одна из двух главных путинских мыслей о внешней политике:

Россия есть, была и будет, с этим надо смириться.

А что будет, если Запад с этим не смирится? Вот тут звучит вторая важнейшая мысль российского президента о внешней политике и её принципах:

В чём проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки – этих купим, этих напугаем, с этими договоримся…

Конечно, речь о США, об их самоуверенной и наглой внешней политике. Политике, которая совершенно неизбежно (и Путин этому не радуется) ведёт заокеанскую великую державу к гибели:

Уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза.

Потому что нарастающие проблемы игнорируются, а врагов становится слишком много.

Россия, подразумевает Путин, никому не хочет быть врагом. Она хочет лишь взаимного уважения и сотрудничества. И понимания, что при вмешательстве в её внутренние дела… Мало никому не покажется.

Да, а как же "сапоги всмятку"? А так был сформулирован ответ на сообщение, что Россия, дескать, использует вакцину как геополитическое оружие. Это бред, сказал Владимир Путин, Россия – единственная страна мира из числа создавших вакцину, которая как раз ничего такого не делает. Единственная страна, которая делится с другими технологиями производства (в ходе ПМЭФ, в частности, были торжественно открыты онлайн-производства "Спутника-V" в Сербии и Аргентине). А вот "наши западные партнёры" пытаются схитрить: тянут с регистрацией русской вакцины в странах Европы, пока сами не насытят этот рынок. Мы не страдаем от этого, заметил президент, – "Спутник" уже получил распространение в 66 странах мира. Но этот пример ещё раз показывает, как устроены всё те же самые двойные стандарты Запада. Больше он не показывает ничего.