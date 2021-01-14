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"Это просто анекдот": Блогеры указали на три нестыковки с "жучком" соратницы Соболь
14 января 2021, 18:05 • 107 • Политика
Блогеры указали на три больших нестыковки в истории с "жучком" в телефоне соратницы Любови Соболь. Колясников не удержался: "Это просто анекдот".
Ранее юрист ФБК Любовь Соболь заявила о том, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен "жучок". По словам оппозиционерки, подслушивающее устройство якобы было установлено в телефон в декабре 2020 года, когда Ключникову задержали у дома Константина Кудрявцева. Соболь утверждает, что у главы её штаба на семь суток изъяли телефон, а потом вернули уже с жучком. Она даже продемонстрировала фото двух вскрытых телефонов, в одном из которых виден довольно большой ярко-зелёный чип.
Тем не менее автор Telegram-канала Hard Blog уверен, что речь идёт о неумелом фейке. Он обратил внимание на три нестыковки, которые разрушают версию Соболь.
Первая - зачем был нужен жучок, когда телефон можно легко поставить на прослушку через провайдера или установить программу-вирус, которая будет отслеживать звонки, сообщения, действия на экране и так далее? В обоих случаях пользователь, который не является специалистом, ни за что не заметит, что его прослушивают.
Вторая нестыковка - это экран iPhone, который очень легко отщёлкнулся. Причина может быть только одна - соратники Соболь его уже вскрывали, чтобы создать фейк.
И, наконец, третья нестыковка - почему в представленном ролике и на фото лежат две разные модели iPhone, которые выдаются за телефон Ключниковой "до" и "после".
Скриншот: Telegram/Hard Blog
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников отметил, что Навальный и Соболь просто считают "свою паству" не самыми умными людьми.
Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников
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