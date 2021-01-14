Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
Главная / Политика

"Это просто анекдот": Блогеры указали на три нестыковки с "жучком" соратницы Соболь

14 января 2021, 18:05  •  107 • Политика
Блогеры указали на три больших нестыковки в истории с "жучком" в телефоне соратницы Любови Соболь. Колясников не удержался: "Это просто анекдот".
Ранее юрист ФБК Любовь Соболь заявила о том, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен "жучок". По словам оппозиционерки, подслушивающее устройство якобы было установлено в телефон в декабре 2020 года, когда Ключникову задержали у дома Константина Кудрявцева. Соболь утверждает, что у главы её штаба на семь суток изъяли телефон, а потом вернули уже с жучком. Она даже продемонстрировала фото двух вскрытых телефонов, в одном из которых виден довольно большой ярко-зелёный чип.
Тем не менее автор Telegram-канала Hard Blog уверен, что речь идёт о неумелом фейке. Он обратил внимание на три нестыковки, которые разрушают версию Соболь.
Первая - зачем был нужен жучок, когда телефон можно легко поставить на прослушку через провайдера или установить программу-вирус, которая будет отслеживать звонки, сообщения, действия на экране и так далее? В обоих случаях пользователь, который не является специалистом, ни за что не заметит, что его прослушивают.
Вторая нестыковка - это экран iPhone, который очень легко отщёлкнулся. Причина может быть только одна - соратники Соболь его уже вскрывали, чтобы создать фейк.
И, наконец, третья нестыковка - почему в представленном ролике и на фото лежат две разные модели iPhone, которые выдаются за телефон Ключниковой "до" и "после".
Скриншот: Telegram/Hard Blog
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников отметил, что Навальный и Соболь просто считают "свою паству" не самыми умными людьми.
Жучок. В айфон. В 2021 году. Уровень мышления примерно как в анекдоте: "Про Мёртвое море слышал?". "Конечно". "Путин убил", - пишет он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Сергей "Zergulio" Колясников

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 03:25
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
14 января 2021, 01:35
Владелец "Адлера" о штурме "вежливых людей": Натовцы "корректно высадились" на русский корабль
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
14 января 2021, 05:15
Импичмент Трампа остановлен, но Капитолий снова в осаде: Что происходит в столице США
14 января 2021, 08:55
Бунт мигрантов в Брюсселе: Погромщики поджигают и крушат всё, что попадает под руку - видео
14 января 2021, 12:35
"Забыл рассказать. Засуетился": Раскрыта реальная причина возвращения Навального в Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2021, 16:45
Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых
08 января 2021, 18:10
Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
07 января 2021, 17:25
Вакцина-убийца? Ещё два человека скончались после прививки от коронавируса
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
07 января 2021, 19:15
Подлый удар на Рождество: Израиль бил по мирным жителям - спасли лишь русские ПВО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.