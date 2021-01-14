"Это просто анекдот": Блогеры указали на три нестыковки с "жучком" соратницы Соболь

Ранее юрист ФБК Любовь Соболь заявила о том, что в iPhone главы её предвыборного штаба Ольги Ключниковой был обнаружен "жучок". По словам оппозиционерки, подслушивающее устройство якобы было установлено в телефон в декабре 2020 года, когда Ключникову задержали у дома Константина Кудрявцева. Соболь утверждает, что у главы её штаба на семь суток изъяли телефон, а потом вернули уже с жучком. Она даже продемонстрировала фото двух вскрытых телефонов, в одном из которых виден довольно большой ярко-зелёный чип.

Тем не менее автор Telegram-канала Hard Blog уверен, что речь идёт о неумелом фейке. Он обратил внимание на три нестыковки, которые разрушают версию Соболь.

Первая - зачем был нужен жучок, когда телефон можно легко поставить на прослушку через провайдера или установить программу-вирус, которая будет отслеживать звонки, сообщения, действия на экране и так далее? В обоих случаях пользователь, который не является специалистом, ни за что не заметит, что его прослушивают.

Вторая нестыковка - это экран iPhone, который очень легко отщёлкнулся. Причина может быть только одна - соратники Соболь его уже вскрывали, чтобы создать фейк.

И, наконец, третья нестыковка - почему в представленном ролике и на фото лежат две разные модели iPhone, которые выдаются за телефон Ключниковой "до" и "после".

Скриншот: Telegram/Hard Blog

Блогер Сергей "Zergulio" Колясников отметил, что Навальный и Соболь просто считают "свою паству" не самыми умными людьми.

Жучок. В айфон. В 2021 году. Уровень мышления примерно как в анекдоте: "Про Мёртвое море слышал?". "Конечно". "Путин убил", - пишет он в Telegram.