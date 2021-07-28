"Это промышленные холодильники": Экс-офицер назвал число прошедших через "библиотеку" СБУ

Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о тайной тюрьме, которую называли "библиотекой". "Это промышленные холодильники", - поделился он жуткими подробностями и назвал число людей, которые прошли через такое заключение.

Тайная тюрьма была устроена в аэропорту Мариуполя. Там украинские военные содержали задержанных ими людей.

"Это промышленные холодильники 3×5 м и 2×3 м", - рассказал Прозоров в интервью RT.

В СБУ эти помещения назывались "библиотекой". Они представляли собой комнаты с массивной железной дверью. Охлаждение было отключено.

По словам экс-офицера СБУ, летом 2014 года только за один месяц через эту "библиотеку" проходило около 200 человек. Одни пропадали не несколько часов, другие сидели по нескольку суток.

Эта тайная тюрьма функционировала годами. Василий Прозоров добавил, что в 2018 году она ещё работала. Обо всём этом он готов рассказать в ЕСПЧ.

Ранее Россия подала жалобу в Европейский суд по правам человека в отношении Украины. Официальный Киев обвиняют в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, по мнению Москвы, Украина виновата в крушении рейса MH17, когда погибло 298 человек. Жалоба зарегистрирована ЕСПЧ.