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"Это проблема, это наша боль": Мединский признал провал Фонда кино
17 ноября 2019, 11:39 • 154 • Политика
Министр культуры России Владимир Мединский признал некомпетентность Фонда кино. "Это проблема, это наша боль", - сказал он.
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский публично признал, что Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии не справляется со своей работой. Заявление прозвучало на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
В ходе мероприятия французские журналисты поинтересовались у министра, почему в России так мало фильмов и почему в них Россия представлена в основном в негативном ключе. Мединский ответил, что ставил перед своим ведомством задачу исправить данную ситуацию, но чиновники её провалили.
Он добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами.
Напомним, что Минкультуры РФ и Фонд кино неоднократно критиковали за финансирование фильмов низкого качества. Это подтверждают и кассовые сборы российского кино. По данным за первые 10 месяцев 2019 года, сборы упали более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.
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