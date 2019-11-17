"Это проблема, это наша боль": Мединский признал провал Фонда кино

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский публично признал, что Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии не справляется со своей работой. Заявление прозвучало на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

В ходе мероприятия французские журналисты поинтересовались у министра, почему в России так мало фильмов и почему в них Россия представлена в основном в негативном ключе. Мединский ответил, что ставил перед своим ведомством задачу исправить данную ситуацию, но чиновники её провалили.

"Это проблема, это наша боль... Они (чиновники минкультуры) со своей задачей не справляются", - признался министр культуры России.

Он добавил, что поручил Фонду кино год назад развивать кинотеатры в малых городах России, однако крайне недоволен результатами.

Напомним, что Минкультуры РФ и Фонд кино неоднократно критиковали за финансирование фильмов низкого качества. Это подтверждают и кассовые сборы российского кино. По данным за первые 10 месяцев 2019 года, сборы упали более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.