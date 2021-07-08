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"Это примерно всё, что мы знаем об американском биологическом оружии"

08 июля 2021, 16:30  •  259 • Политика
Маргарита Симоньян провела параллели между загадочными смертями и вероятным применением препаратов для убийства людей. "Это примерно всё, что мы знаем об американском биологическом оружии", - подчеркнула главред RT.
Тележурналист, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" напомнила историю Брюса Ивинса (Айвинса, Bruce Edwards Ivins), погибшего в 2008 году в результате передозировки аналогом парацетамола. Передозировка наступила спустя короткое время после начала слежки за ним сотрудников ФБР, поскольку именно Ивинса обвинили в причастности к рассылке спор сибирской язвы.
Передозировка жаропонижающим - сомнительная причина смерти, однако даже вскрытия тела погибшего не делали. Маргарита Симоньян считает это подозрительным:
И это примерно всё, что мы знаем об американском биологическом оружии. Мы знаем, что оно есть. Что разработки его ведутся. Что периодически проводятся такие спецоперации, о которых мы тоже толком ничего не знаем. Что это было с Брюсом Ивинсом? Он умер случайно, как все неудобные люди? Мы не знаем ничего, кроме того, что несколько украинских деятелей заявляли, что у них (американцев - ред.) есть биолаборатории. Толком мы ничего не знаем. Но мы знаем, что оно есть. И что рвануть это может как угодно, где угодно и с какой угодно колоссальной силой. А может, и уже рвануло. Я привыкла верить только в то, что я знаю точно. Поэтому я не могу ничего сказать о вирусе, которого мы все боимся, - COVID-19. Искусственного он происхождения или естественного? Но я надеюсь, что когда-то нам объяснят. Но если выяснится, что эта штука искусственная и американцы к этому причастны... Штука в чём? Никто в мире не удивится! Вот в чём штука. Вот, что называется, репутация. Никто в мире не удивится. Так же, как никто не удивляется этим удивительным смертям в тюрьме. Покончил с собой в тюрьме... А ты ещё попробуй покончить с собой в тюрьме! Это не так просто, особенно в американских тюрьмах со строжайшей слежкой. Не удивимся мы. И, конечно, что касается комфорта, жить в этом мире становится всё страшнее и страшнее.

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