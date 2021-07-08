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"Это примерно всё, что мы знаем об американском биологическом оружии"
08 июля 2021, 16:30 • 259 • Политика
Маргарита Симоньян провела параллели между загадочными смертями и вероятным применением препаратов для убийства людей. "Это примерно всё, что мы знаем об американском биологическом оружии", - подчеркнула главред RT.
Тележурналист, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьёва на телеканале "Россия 1" напомнила историю Брюса Ивинса (Айвинса, Bruce Edwards Ivins), погибшего в 2008 году в результате передозировки аналогом парацетамола. Передозировка наступила спустя короткое время после начала слежки за ним сотрудников ФБР, поскольку именно Ивинса обвинили в причастности к рассылке спор сибирской язвы.
Передозировка жаропонижающим - сомнительная причина смерти, однако даже вскрытия тела погибшего не делали. Маргарита Симоньян считает это подозрительным:
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