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"Это приказ. Гоу!": Неизвестный предупредил Путина об "ударе" через 5 часов

23 сентября 2021, 13:05  •  274 • Политика
Звонок от неизвестного прошёл в Екатеринбург. Мужчина с "арабским акцентом" предупредил президента России Владимира Путина об "ударе с другой стороны" через 5 часов. Звонивший посоветовал поднять армию, заявив, что "это приказ. Гоу!".
Неожиданный звонок из Канады приняли оперативные службы Екатеринбурга. ПО предварительной информации, для звонка использовалась IP-телефония. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил о том, что звонивший оставил предупреждение для президента России Владимира Путина.
В частности, некий мужчина с "арабским акцентом" предупредил о том, что "удар будет совсем с другой стороны". С какой именно стороны и о чём вообще идёт речь, непонятно. Но звонивший настаивает на том, чтобы подготовить к удару… армию. На всё про всё даёт 5 часов. В частности, неизвестный советует уже привести в готовность (вероятно, боевую) пехоту, авиацию, флот.
"Это приказ. Гоу!", - заявил под конец своего сообщения звонивший.
Сейчас информация о звонке проверяется.

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