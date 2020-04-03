"Это преступление": Таинственные смерти итальянцев профессор объяснил чудовищными решениями

В итальянском Громо добровольцы из России стали свидетелями аномальной череды смертей. Заразившиеся коронавирусом без явных симптомов заболевания засыпали и больше не просыпались. По словам источника, за одни сутки зафиксировано пять умерших.

Председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по здравоохранению Алексей Старченко в беседе с Царьградом попытался найти объяснение этому.

По его словам, не исключено, что у заболевших мог проявиться синдром сонного апноэ.

Его происхождение может быть связано с заболеванием, когда нарушаются рефлексы и дыхание. Но в том числе могло сыграть свою роль и нечто периферическое, пояснил он.

"Положение [тела] таково, что растяжимость лёгких влияет на частоту дыхания. А между растяжимостью лёгких и частотой дыхания есть очевидная связь. И лёгкие не проводят через себя достаточное количество кислорода, плохо, видимо, растягиваются. Это приводит к возникновению синдрома сонного апноэ. Может быть такой вариант", - допустил он.

Впрочем, не исключил он, в случае аномальной череды смертей пациентов можно заподозрить и другое - версию с криминальным оттенком.

Кто-то из соображений ложной гуманности мог попросту накачать пациентов серьёзными психотропными седативными препаратами, и организм попросту не выдержал.

Версии могут множиться, поскольку детальной информации о произошедшем нет.

Безусловно, добавляет Старченко, если врачи не могут объяснить внезапную череду смертей, то следует обращаться к правоохранителям.

"Это [может быть] преступление. При всех сомнительных случаях, если у врача возникает сомнение в насильственной смерти, во всех необъяснимых случаях смерти врач делает заявление внутренним органам. Он, грубо говоря, констатирует, что эти смерти не объяснимы наличием имеющихся заболеваний", - подчеркнул он.

А уже по результатам медицинской экспертизы делается заключение, что произошло на самом деле. Ведь, объяснил профессор, всё это действительно может быть следствием некоего злодеяния из чувства ложного гуманизма.

"Потому что здесь может иметь место злонамеренная практика, злонамеренные действия, преступные действия", - пояснил эксперт.