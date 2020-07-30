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"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
30 июля 2020, 11:05 • 30 • Политика
Задержанные в Минске "российские наёмники" являются сотрудниками ЧВОК "Мар", которые ехали охранять нефтеналивной порт в Ливии, утверждает телеграм-канал Reverse side of the medal. "Должны были охранять нефтеналивной порт... Это преступление?" - комментирует военный эксперт Алексей Леонков.
Граждане России, задержанные в Беларуси, - сотрудники ЧВОК "Мар", ехавшие в Турцию на подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии. Об этом сообщил телеграм-канал Reverse side of the medal.
Военный эксперт Алексей Леонков сделал репост записи в своём канале.
"Вот и дорожная карта, которую раскопали простые люди - "не спецы" из белорусского КГБ, неделю следившие за людьми в камуфляже", - отметил он.
Речь идёт о 33 российских гражданах, задержанных белорусским КГБ по подозрению в том, что они прибыли в Минск "свергать режим" или заниматься другой противозаконной деятельностью. По информации белорусских СМИ, спецслужбы насторожились из-за того, что задержанные ходили группой и носили одежду в стиле милитари.
Reverse side of the medal сообщает, что "российские наёмники" были в Минске лишь проездом. Они намеревались отбыть в другую страну, где их ждало подписание контракта на охрану ливийского порта.
По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, ситуация, произошедшая в Белоруссии с задержанием граждан России, которых приписывают к ЧВК "Вагнер", является следствием действий Запада. Сенатор допустил, что в связи с происходящими в мире событиями Запад хочет раздуть скандал, затрагивающий межгосударственные отношения, и поссорить Россию с Белоруссией, пишет Nation News.
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