"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске

Граждане России, задержанные в Беларуси, - сотрудники ЧВОК "Мар", ехавшие в Турцию на подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии. Об этом сообщил телеграм-канал Reverse side of the medal.

Военный эксперт Алексей Леонков сделал репост записи в своём канале.

"Вот и дорожная карта, которую раскопали простые люди - "не спецы" из белорусского КГБ, неделю следившие за людьми в камуфляже", - отметил он.

Речь идёт о 33 российских гражданах, задержанных белорусским КГБ по подозрению в том, что они прибыли в Минск "свергать режим" или заниматься другой противозаконной деятельностью. По информации белорусских СМИ, спецслужбы насторожились из-за того, что задержанные ходили группой и носили одежду в стиле милитари.

Reverse side of the medal сообщает, что "российские наёмники" были в Минске лишь проездом. Они намеревались отбыть в другую страну, где их ждало подписание контракта на охрану ливийского порта.

"Ливия - конечная точка. Должны были охранять нефтеналивной порт... Это преступление?", - пишет Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро не дура".

По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, ситуация, произошедшая в Белоруссии с задержанием граждан России, которых приписывают к ЧВК "Вагнер", является следствием действий Запада. Сенатор допустил, что в связи с происходящими в мире событиями Запад хочет раздуть скандал, затрагивающий межгосударственные отношения, и поссорить Россию с Белоруссией, пишет Nation News.