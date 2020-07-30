Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
Главная / Политика

"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске

30 июля 2020, 11:05  •  30 • Политика
Задержанные в Минске "российские наёмники" являются сотрудниками ЧВОК "Мар", которые ехали охранять нефтеналивной порт в Ливии, утверждает телеграм-канал Reverse side of the medal. "Должны были охранять нефтеналивной порт... Это преступление?" - комментирует военный эксперт Алексей Леонков.
Граждане России, задержанные в Беларуси, - сотрудники ЧВОК "Мар", ехавшие в Турцию на подписание контракта на охрану нефтеналивного порта Зувара в Ливии. Об этом сообщил телеграм-канал Reverse side of the medal.
Военный эксперт Алексей Леонков сделал репост записи в своём канале.
"Вот и дорожная карта, которую раскопали простые люди - "не спецы" из белорусского КГБ, неделю следившие за людьми в камуфляже", - отметил он.
Речь идёт о 33 российских гражданах, задержанных белорусским КГБ по подозрению в том, что они прибыли в Минск "свергать режим" или заниматься другой противозаконной деятельностью. По информации белорусских СМИ, спецслужбы насторожились из-за того, что задержанные ходили группой и носили одежду в стиле милитари.
Reverse side of the medal сообщает, что "российские наёмники" были в Минске лишь проездом. Они намеревались отбыть в другую страну, где их ждало подписание контракта на охрану ливийского порта.
"Ливия - конечная точка. Должны были охранять нефтеналивной порт... Это преступление?", - пишет Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро не дура".
По мнению российского сенатора Франца Клинцевича, ситуация, произошедшая в Белоруссии с задержанием граждан России, которых приписывают к ЧВК "Вагнер", является следствием действий Запада. Сенатор допустил, что в связи с происходящими в мире событиями Запад хочет раздуть скандал, затрагивающий межгосударственные отношения, и поссорить Россию с Белоруссией, пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 00:05
Малайзийский "Боинг" могла сбить украинская "Печора" - эксперт
30 июля 2020, 05:05
Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов
30 июля 2020, 01:05
"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных
30 июля 2020, 01:05
Польша взбунтовалась против однополых ценностей Европы: "Варварство!"
30 июля 2020, 01:05
Любовь России к искусству посягает на безопасность США - американский Сенат
30 июля 2020, 09:05
"Пакостят всеми доступными способами": Вассерман назвал авторов провокации с "наёмниками" в Минске
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
28 июля 2020, 23:05
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревенской байке
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
26 июля 2020, 00:05
Ходорковский всё же признался про Хабаровск. Началась вторая волна протеста
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
26 июля 2020, 20:05
Зеленский решился позвонить Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.