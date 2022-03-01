"Это предлог": Высылку 12 русских дипломатов из США оценил Небензя

Постпред России при ООН Небензя заявил, что Штаты намеренно объявили русских дипломатов персонами нон грата, использовав спецоперацию на Украине как предлог.

Выступая перед журналистами, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал высылку из США 12 дипломатов, объявленных персонами нон грата. По его словам, Вашингтон делает это регулярно и без всякой причины.

"Они всегда так поступают. Это предлог, который они всегда используют", - добавил Небензя. Когда американцы объявляют кого-то персоной нон грата, это всегда бывает единственным объяснением, констатировал дипломат.

Ранее Небензя сообщил, что американская сторона совершила очередной враждебный выпад в наш адрес.

"Власти США предприняли ещё один враждебный шаг в отношении российской миссии в ООН, грубо нарушив обязательства по соглашению о принимающей стране", - сообщил Небензя.

Он указал, что 12 человек из русской дипмиссии признаны персонами нон грата, а потому до конца недели покинут Штаты.

Небензя добавил, что такой шаг со стороны США является проявлением неуважения к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.