"Это предел": Эрдоган публично унизил главу МИД Германии Хайко Мааса - немецкие СМИ

Немецкие СМИ обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он унизил главу МИД Германии Хайко Мааса. Подробности случившегося сообщает немецкое издание Bild.

Речь идёт о резкой критике, которую Эрдоган обрушил на главу МИД Германии после его заявления о том, что Берлин больше не будет продавать оружие Анкаре из-за турецкой военной операции против курдов в Сирии. Президент Турции обвинил немецкого министра в непрофессионализме и высмеял его слова.

"И тут приезжает немецкий министр иностранных дел - человек, у которого нет чувства меры, - и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", - цитирует Bild заявление Эрдогана.

Турецкий лидер добавил, что считает главу МИД Германии "дилетантом", так как если бы министр что-то понимал в политике, то не сказал бы того, что сказал. Также Эрдоган добавил, что отказ поставлять Анкаре немецкое оружие ударит прежде всего по Германии, а не по Турции.