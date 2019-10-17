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"Это предел": Эрдоган публично унизил главу МИД Германии Хайко Мааса - немецкие СМИ
17 октября 2019, 11:54 • 65 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал главу МИД Германии Хайко Мааса "дилетантом" и высмеял его за непрофессионализм. "Тут приезжает немецкий министр иностранных дел - человек, у которого нет чувства меры, - и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", - передразнил немецкого министра турецкий лидер.
Немецкие СМИ обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он унизил главу МИД Германии Хайко Мааса. Подробности случившегося сообщает немецкое издание Bild.
Речь идёт о резкой критике, которую Эрдоган обрушил на главу МИД Германии после его заявления о том, что Берлин больше не будет продавать оружие Анкаре из-за турецкой военной операции против курдов в Сирии. Президент Турции обвинил немецкого министра в непрофессионализме и высмеял его слова.
Турецкий лидер добавил, что считает главу МИД Германии "дилетантом", так как если бы министр что-то понимал в политике, то не сказал бы того, что сказал. Также Эрдоган добавил, что отказ поставлять Анкаре немецкое оружие ударит прежде всего по Германии, а не по Турции.
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