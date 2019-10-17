Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Синоптики рассказали, что необычного нас ждет в ноябре
Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп
Анна Герман - в эфире Радио "Комсомольская правда": Мир в Донбассе откладывается...
Путин вопреки Грефу снова увеличил штат МЧС
Главная / Политика

"Это предел": Эрдоган публично унизил главу МИД Германии Хайко Мааса - немецкие СМИ

17 октября 2019, 11:54  •  65 • Политика
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично назвал главу МИД Германии Хайко Мааса "дилетантом" и высмеял его за непрофессионализм. "Тут приезжает немецкий министр иностранных дел - человек, у которого нет чувства меры, - и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", - передразнил немецкого министра турецкий лидер.
Немецкие СМИ обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что он унизил главу МИД Германии Хайко Мааса. Подробности случившегося сообщает немецкое издание Bild.
Речь идёт о резкой критике, которую Эрдоган обрушил на главу МИД Германии после его заявления о том, что Берлин больше не будет продавать оружие Анкаре из-за турецкой военной операции против курдов в Сирии. Президент Турции обвинил немецкого министра в непрофессионализме и высмеял его слова.
"И тут приезжает немецкий министр иностранных дел - человек, у которого нет чувства меры, - и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", - цитирует Bild заявление Эрдогана.
Турецкий лидер добавил, что считает главу МИД Германии "дилетантом", так как если бы министр что-то понимал в политике, то не сказал бы того, что сказал. Также Эрдоган добавил, что отказ поставлять Анкаре немецкое оружие ударит прежде всего по Германии, а не по Турции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 11:54
"Заслуга Сергея Шойгу": Что армия России продемонстрировала миру во время операции в Сирии
17 октября 2019, 05:24
Пусть теперь Россия и Сирия разбираются с ИГИЛ - Трамп
16 октября 2019, 19:39
Эрдогану удалось "взять в заложники" ядерное оружие США - The New York Times
16 октября 2019, 16:24
7 дней: Зеленский отличился очередным условием-ультиматумом миру по разводу сил
17 октября 2019, 11:54
"Поездка дипломатов США была согласована, но...": В МИД России прояснили инцидент с американцами
17 октября 2019, 02:09
Трое дипломатов США пытались попасть на режимную территорию - источник
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
15 октября 2019, 04:39
США скрывают тайну малайзийского Boeing? В деле МН17 увидели признаки плана "Нортвудс"
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
11 октября 2019, 03:09
"Жизнь там - мечта": Пушков объяснил Зеленскому разницу между Донбассом и Приднестровьем
14 октября 2019, 04:28
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.