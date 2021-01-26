|
"Это правда": Детали заговора против Путина раскрыл политтехнолог
26 января 2021, 18:50 • 115 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов раскрыл детали заговора против Владимира Путина. Он выразил уверенность, что во власти действительно есть люди, которые "заигрывают с Навальным" и способствуют дестабилизации в стране ради исключительно собственных интересов: "Это правда".
Политтехнолог Марат Баширов оценил возможность появления внутреннего заговора среди представителей российских властей против главы государства Владимира Путина.
Ранее такое мнение в эфире Царьграда высказывали экономист Михаил Хазин и политолог Сергей Михеев. Они не исключали, что среди элиты есть сторонники блогера Алексея Навального. Первый, кроме того, видел их мотивацию в том, чтобы поживиться на руинах страны после возможного госпереворота.
Баширов в интервью для "Первого русского" признался, что чувствует похожие тенденции. По его мнению, во власти действительно есть люди, которые из разных соображений перестраховываются и пытаются заигрывать с Навальным.
Он добавил, что это подзуживание дестабилизационным процессам в России происходит в очень замаскированном формате. "Оборотни" среди представителей политической элиты действуют как бы из тени.
115
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2021, 01:35
|
20 января 2021, 18:00
|
21 января 2021, 08:40
|
21 января 2021, 21:30
|
20 января 2021, 07:00
|
21 января 2021, 07:45
|
25 января 2021, 07:05