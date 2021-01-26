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"Это правда": Детали заговора против Путина раскрыл политтехнолог

26 января 2021, 18:50  •  115 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов раскрыл детали заговора против Владимира Путина. Он выразил уверенность, что во власти действительно есть люди, которые "заигрывают с Навальным" и способствуют дестабилизации в стране ради исключительно собственных интересов: "Это правда".
Политтехнолог Марат Баширов оценил возможность появления внутреннего заговора среди представителей российских властей против главы государства Владимира Путина.
Ранее такое мнение в эфире Царьграда высказывали экономист Михаил Хазин и политолог Сергей Михеев. Они не исключали, что среди элиты есть сторонники блогера Алексея Навального. Первый, кроме того, видел их мотивацию в том, чтобы поживиться на руинах страны после возможного госпереворота.
Баширов в интервью для "Первого русского" признался, что чувствует похожие тенденции. По его мнению, во власти действительно есть люди, которые из разных соображений перестраховываются и пытаются заигрывать с Навальным.
Это правда. Зачем они это делают, тоже понятно. Потому что им кажется, что если будет какой-то слом в вертикали власти, то им удастся скрыть свои грешки. Они не идеологические сторонники Навального (хотя у него вообще сложно какую-то идеологию найти), они не ориентируются на него как на лидера. Для них этот блогер - дестабилизирующий фактор, на котором можно сыграть с пользой для себя, - пояснил эксперт.
Он добавил, что это подзуживание дестабилизационным процессам в России происходит в очень замаскированном формате. "Оборотни" среди представителей политической элиты действуют как бы из тени.
Там, где можно, они в скрытой форме, конечно, способствуют различного рода провокациям. Это часто незаметно, потому что это такая административная работа. Речь не о публичных заявлениях - кто-то выходит и говорит: "Я за Навального". Нет, конечно. Это деятельность, которая потихоньку, понемногу, как червячок, точит изнутри сложившуюся систему, - резюмировал политтехнолог.

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