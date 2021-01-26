"Это правда": Детали заговора против Путина раскрыл политтехнолог

Политтехнолог Марат Баширов оценил возможность появления внутреннего заговора среди представителей российских властей против главы государства Владимира Путина.

Ранее такое мнение в эфире Царьграда высказывали экономист Михаил Хазин и политолог Сергей Михеев. Они не исключали, что среди элиты есть сторонники блогера Алексея Навального. Первый, кроме того, видел их мотивацию в том, чтобы поживиться на руинах страны после возможного госпереворота.

Баширов в интервью для "Первого русского" признался, что чувствует похожие тенденции. По его мнению, во власти действительно есть люди, которые из разных соображений перестраховываются и пытаются заигрывать с Навальным.

Это правда. Зачем они это делают, тоже понятно. Потому что им кажется, что если будет какой-то слом в вертикали власти, то им удастся скрыть свои грешки. Они не идеологические сторонники Навального (хотя у него вообще сложно какую-то идеологию найти), они не ориентируются на него как на лидера. Для них этот блогер - дестабилизирующий фактор, на котором можно сыграть с пользой для себя, - пояснил эксперт.

Он добавил, что это подзуживание дестабилизационным процессам в России происходит в очень замаскированном формате. "Оборотни" среди представителей политической элиты действуют как бы из тени.