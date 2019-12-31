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"Это позволяет взвешенно подходить к решениям": Шувалов назвал "главное качество" Путина
31 декабря 2019, 15:09 • 7 • Политика
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, много лет проработавший с Владимиром Путиным, назвал "главное качество" президента России, которое, по его мнению, "позволяет взвешенно подходить к решениям".
В рамках проекта, посвящённого 20-летию Владимира Путина на посту главы государства, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о "главном качестве" президента России. По мнению Шувалова, именно названное им качество Путина "позволяет взвешенно подходить к решениям", которые влияют на жизнь миллионов граждан нашей страны.
"Главное качество президента, на мой взгляд, - он всегда слушает людей", - заметил собеседник РИА Новости, уточнив, что это абсолютно разные люди, приверженцы разных взглядов, представлений о будущем России.
"Для принятия решений у него (президента России Владимира Путина - ред.) всегда есть несколько мнений, несколько позиций с разной аргументацией", - обратил особое внимание глава ВЭБ.РФ.
Рассуждая о той цели, что ставит глава государства, Шувалов отметил, что, даже несмотря на санкции, введённые против нашей страны, Россия не оказалась "отброшенной назад" и не закрылась, а наоборот, продолжила своё развитие.
"Именно это позволяет нам сегодня заниматься не только решением базовых экономических задач, но и более комплексных - повышением качества жизни россиян. Такую цель ставит президент, на это направлены национальные проекты", - уверен Шувалов.
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