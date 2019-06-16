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"Это позор для всей страны": Конгрессмены США проигнорировали жертв терактов 11 сентября
16 июня 2019, 22:39 • 70 • Политика
Большинство конгрессменов США не пришли на слушания о финансировании фонда помощи жертвам терактов 11 сентября. "Это позор для всей страны и пятно на репутации политического института. И вам должно быть стыдно за себя", - обрушился на политиков телеведущий Джон Стюарт.
Конгрессмены США проигнорировали слушания о фонде помощи жертвам терактов 11 сентября. Телеведущий и активный борец за права пострадавших в страшном теракте Джон Стюарт пристыдил американских политиков.
Слушания по вопросу о финансовой помощи спасателям, работавшим в Нью-Йорке во время теракта 11 сентября 2001 года, проходили практически перед пустым Конгрессом. В зале присутствовали в основном лишь те, кто положили своё здоровье ради спасения пострадавших в теракте. Полное равнодушие властей к этим людям едва не довело телеведущего до слез.
Фонд помощи жертвам 11 сентября был создан в 2001 году для выплаты компенсации тем, кто получил физический вред или был убит в результате нападений 11 сентября. Он проработал до 2004 года. В 2011 году финансирование фонда было возобновлено. Толчком к этому стала смерть нью-йоркского полицейского, который умер в 2006 году после 450 часов службы на месте теракта. Причиной стало отравление организма химическими веществами, выброшенными в воздух из-за теракта. Компенсации начали выплачивать тем, кто устранял последствия трагедии и потерял на этом здоровье.
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